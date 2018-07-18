Российские банки рассказали, на что тратили деньги иностранные болельщики

Так, по данным «Открытия», четверть всех средств гости оставили в фастфуде, барах, ресторанах и магазинах. Главными транжирами признаны жители США, Китая и Мексики. Причем американцы чаще всего спускали деньги на еду и приобретали что-то на память. На это, по данным Сбербанка, ушло 900 миллионов рублей. А владельцы карт из Катара и Китая щедрее всего были в магазинах одежды — на это уходила половина средств. Не обошли стороной и главную улицу Мундиаля — Никольскую. Там фанаты оставили более двухсот миллионов рублей. А за один день житель Катара там потратил 8 миллионов рублей. По данным ВТБ, за все дни проведения чемпионата гости раскошелились на сто миллиардов рублей. Больше всего в Москве, далее — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.