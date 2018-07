Легенда мировой барной индустрии Чарльз Шуманн в Москве

Легенда мировой барной индустрии Чарльз Шуманн в Москве18 июля в рамках первого российского фестиваля документальных фильмов о гастрономической культуре Eat Film Festival при поддержке компании Diageo Москву посетит легенда и признанная икона стиля Чарльз Шуманн (Charles Schumann). Он представит фильм «Разговоры за баром с Шуманном» («Bar Talks by Schumann») в Электротеатре Станиславский, проведет открытую образовательную сессию для бартендеров Москвы, а также выступит в роли хозяина пре-пати фестиваля в баре Noor Electro. Чарльз (Карл-Георг) Шуманн — бармен и владелец знаменитого мюнхенского Münchener Schumann’s, культовая фигура для мировой барной индустрии, писатель и журналист, десятилетиями занимающийся развитием барной культуры по всему миру. В Германии его заведение считается одним из лучших. По образованию политолог и журналист, Чарльз Шуманн — автор нескольких культовых книг по барменскому искусству, которые не теряют своей актуальности на протяжении десятилетий. 18 июля Чарльз Шуманн прилетает в Москву, чтобы принять участие в фестивале Eat Film Festival, первом российском фестивале документальных фильмов о гастрономической культуре, который предлагает абсолютно новый для москвичей гастрономический опыт: показы документальных фильмов о главных трендах и людях, вершащих революцию не только в своих ресторанах, но и в умах огромного числа последователей, совмещаются с вечеринками, ужинами и дискуссиями с героями и режиссерами фильмов (подробное расписание показов http://eatfilmfestival.ru/schedule/). В среду, 18 июля, в Электротеатре Станиславский состоится российская премьера фильма «Разговоры за баром с Шуманном» (Bar Talks by Schumann), в котором Чарльз Шуманн отправляется исследовать историю барной культуры и коктейля, как жанра, в легендарные заведения Нью-Йорка, Гаваны и Токио — среди них Dead Rabbit и Employees Only (Нью-Йорк), High Five (Токио), Hemingway Bar в парижском отеле Ritz и El Floridita (Гавана). Герои фильма — Дейл де Гроф, Колин Филд и Казуо Уэд, журналист Роберт Саймонсон, знаменитый иллюстратор Гюнтер Маттеи и постоянный соавтор Чарльза — беседуют об истории, теории и практике коктейльной культуры, сервисе и отношении к гостям, особых ингредиентах и техниках. Подробнее о фильме: http://eatfilmfestival.ru/schumann/«Это фильм для барменов и завсегдатаев баров. Но на самом деле — нет. Это фильм о скрытой красоте» — так говорит о фильме сам Чарльз. Билеты на показ можно приобрести по ссылке. Сразу после премьеры фильма в расположенном по соседству баре Noor состоится пре-пати Eat Film Festival, где под руководством Чарльза Шуманна бармены будут готовить его фирменные коктейли, а сам Чарльз — встречать гостей как настоящий хозяин вечера. В коктейльной карте вечера Ti Punch, Schumann's Gimlet, Sazerac, La Dame de Moscow (or Russian Lady) — все по специальной цене. Кроме того, гостям будет предложен авторский сет закусок от шеф-повара бара Noor Давида Эммерле в сочетании с односолодовым шотландским гастрономическим виски The Singleton 12 лет. Вход на мероприятие свободный, 21+.