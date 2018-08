Психогид по лучшим местам Москвы 

Психогид по лучшим местам МосквыТелеграм-канал Психо Daily вместе с The Singleton выпустил гид по 15 лучшим ресторанам и барам и 21 июля устраивает ужин-презентацию на pop-up веранде The Singleton Summer House в ресторане Jamie’s ItalianГде самые нарядные завтраки? В каком баре лучшие в Москве коктейли? Где ужинать, если вы — микроинфлюенсер? Мы гораздо внимательнее прислушиваемся к ответам на эти и подобные вопросы, если их дают наши приятели. В эпоху соцмедиа оказалось, что люди меньше доверяют мнению профессионалов, чем рекомендациям своих друзей, и именно на такой экспертизе — неформальной, человечной и свойской — построен «Психогид». Он выпущен совместно с The Singleton к Eat Film Festival — фестивалю документальных фильмов о гастрономической культуре от создателей Beat Film Festival. Это 36-полосная книжка карманного формата, в которой авторы канала Психо Daily собрали и описали 15 мест с самой выдающейся едой, напитками и атмосферой. В список вошли рестораны «Северяне» и Pinch, Probka и Twins Garden, «Казбек», Chicha и «Каретный двор», бары «Энтузиаст», Noor Electro и «Вода», пиццерия Pinsa Maestrello, гастропабы Delicatessen, Tehnikum и «Рынок и общепит», а также фудмаркет «Вокруг Света». 16-м местом стала pop-up веранда The Singleton Summer House. Все лето здесь будут подавать специальный авторский сет от шефа Jamie’s Italian Маттео Лаи, состоящий из трех блюд, каждое из которых приготовлено с добавлением виски: нарезанный стейк стриплойн с виски-соусом барбекю, опаленный севиче из сибаса и рисовый шарик аранчини. Каждое блюдо сета сопровождается определенным сортом виски The Singleton, который помогает раскрыть вкус. Лучшие ингредиенты в творческих комбинациях — простые удовольствия, которые уже давно стали визитной карточкой The Singleton, официального партнера Eat Film Festival. «Психогид» — это ответ знаменитому французскому гиду, о котором рассказывает фильм «Звезды Мишлен. Истории с кухни» из фестивальной программы. В картине, как и в книжке Психо Daily, фигурируют 15 ресторанов и поваров — от Рене Редзепи до Йошихиро Наризавы. Фильм рассказывает об историях их одержимости мишленовскими звездами и критикой, со строгостью которой не собираются соревноваться авторы «Психогида». Книжка издана совсем небольшим тиражом в 200 экземпляров в расчете, что ее будут передавать из рук в руки, а также будет опубликована в телеграм-канале онлайн после ужина. Часть тиража будет распространена на секретном ужине Психо Daily и The Singleton 21 июля, попасть куда можно будет приняв участие в розыгрыше в канале Психо Daily в конце этой неделе. Оставшиеся экземпляры станут доступны с 23 июля на барных стойках в Noor и «Энтузиасте» (пока не закончатся).