Второй ресторан «Макдональдс» в Красноярке появится на ул. Волочаевской

Ещё один ресторан быстрого питания «Макдональдс» появится на улице Волочаевской. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, первая точка должна появиться осенью 2018 года на пересечении улиц Молокова-Шахтёров. Адрес второй — улица Волочаевская, 44. Это двухэтажное здание площадью 1433 кв. метра с земельным участком 2053 кв. метра.

Мэрия продала дом компании «Инрусинвест» на открытом аукционе за 59,85 млн рублей. Кстати, ранее в этом здании находился Центр дополнительного образования для детей.