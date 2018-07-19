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Второй ресторан «Макдональдс» в Красноярке появится на ул. Волочаевской
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Второй ресторан «Макдональдс» в Красноярке появится на ул. Волочаевской 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Ещё один ресторан быстрого питания «Макдональдс» появится на улице Волочаевской. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Напомним, первая точка должна появиться осенью 2018 года на пересечении улиц Молокова-Шахтёров. Адрес второй — улица Волочаевская, 44. Это двухэтажное здание площадью 1433 кв. метра с земельным участком 2053 кв. метра.
Мэрия продала дом компании «Инрусинвест» на открытом аукционе за 59,85 млн рублей. Кстати, ранее в этом здании находился Центр дополнительного образования для детей.
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