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На «Менделеевской» открылась пиццерия Beeretta
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На «Менделеевской» открылась пиццерия Beeretta 

Kitchenmag 19 июля 2018
Фото: Kitchenmag
Возле станции метро «Менделеевская» открылась пиццерия Beeretta. Основатели заведения стремились создать уютную атмосферу с домашней едой по невысоким ценам, пишет The Village. Главным блюдом заведения стала пицца, тесто для которой здесь готовят по собственному рецепту из французской муки и оливкового масла. Кроме девяти вариантов пиццы, заказать можно панини (итальянские сэндвичи), пьядине (лепешки с начинкой), пасту и классические американо-итальянские десерты. С 08:00 посетителям Beeretta предложат завтраки — цены на них варьируются от 90 до 290 рублей, бонусом к ним идет свежесваренный кофе, а каждый шестой завтрак, как обещают, — бесплатный. В пиццерии можно и пообедать: стоимость ланча — от 280 до 450 рублей. Для студентов действует дополнительная скидка 10 процентов. За концепцию и кухню в новой пиццерии отвечает ресторатор Александр Дедюхин (ресторан Radeberger, кафе быстро питания Ploft). Оформили кафе в серых тонах с фотографиями итальянских панорам.
Адрес: ул. Сущевская, 19, стр. 4 Тел. : +7 (495) 664-62-93
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