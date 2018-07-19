Лучшие летние террасы Москвы — подборка Русского Стандарта

Наконец долгожданная летняя жара добралась и до Москвы. В столь ясную солнечную погоду огромным удовольствием станет времяпрепровождение на открытом воздухе, в окружении близких людей. Консьерж-служба Банка Русский Стандарт сделала специальную подборку ресторанов с самыми лучшими террасами города, где любой желающий сможет не только вкусно подкрепиться, но и отвлечься от столичной суеты. Q2: остановка на крыше знаменитого Ritz-Carlton

На крыше одного из самых знаменитых отелей Москвы Ritz-Carlton уютно расположился ресторан и лаундж бар Q2. Благодаря наличию огромного стеклянного купола, взору посетителей этого чудесного заведения откроется роскошный панорамный вид на Кремль и Красную площадь. Помещение ресторана искусно декорировано редкими дорогостоящими натуральными материалами — окаменелым деревом и воловьей кожей. А меню, созданное руками лучших поваров столицы, изобилует изысканными европейскими блюдами из рыбы и морепродуктов: мидиями в белом вине, карпаччо из осьминога, супом из кокосового молока с морепродуктами, средиземноморскими устрицами.

Wine&Crab: дегустация редчайших видов крабов

Любителям не только свежего воздуха, но и изысканных морских деликатесов предлагаем посетить интересное место под названием Wine&Crab. Здесь любой гость сможет отведать аж 9 видов крабов: от известного многим камчатского до синего и колючего краба, а также опилио (стригуна) и «волосатика». Почитатели мяса также найдут в ресторане Wine&Crab подходящие на свой вкус яства: официанты оперативно подадут посетителям сочные мясные блюда в тандеме с изысканными напитками. Выбрать идеальное сочетание будет несложно: винная карта заведения насчитывает более 900 позиций.

Магадан Веранда: рыбные блюда на любой вкус Несмотря на то, что рыбный ресторан «Магадан веранда» открылся совсем недавно, это место уже успело заманить в свои сети многих жителей столицы. Ведь здесь есть то, чем не может похвастаться одноименное заведение на Бадаевском заводе, а именно –комфортабельная веранда, с которой удобно любоваться на Москва-реку и Храм Христа Спасителя. В меню ресторана — магаданские креветки, сваренные в имбирно-сахарной воде, мини-чебуреки с крабом, брускетта с бычками в томатах и много других изысков. Талантливые музыкальные группы, профессиональные диджейские сеты, легендарная кухня, работающая для гостей дни и ночи напролет, — вот еще несколько достоинств, ради которых стоит непременно сюда наведаться.

#СибирьСибирь: знакомство с сибирскими традициям

В любой стране принято открывать рестораны, посвященные национальной кухне. В Москве подобные традиции соблюдаются не так часто. Рестораторы заведения #СибирьСибирь попытались это исправить. Так, посидеть на уютной террасе с видом на монументальную постройку советских времен МИД и покушать блюда, созданные в лучших традициях сибирского региона, — основная изюминка, которую приготовили для любимых посетителей владельцы этого места. При оформлении пространства #СибирьСибирь было использовано много стекла: при помощи этого нехитрого материала декораторам удалось создать особую атмосферу морозного сибирского климата, где большую часть года земля покрыта коркой льда.

Nofar: вечер в атмосфере средиземноморского оазиса

Хотите очутиться в средиземноморском оазисе, чудесным образом образовавшемся прямо посреди ритмичного мегаполиса? В этом случае быстрее отправляйтесь в ресторан Nofar. Тепля веранда, открывшаяся специально на летнее время года, располагает к тому, чтобы провести здесь несколько романтичных часов со своей половинкой. А в конце вечера, при желании, можно переместиться в просторную гостиную, внутренний дворик или забраться на чердак с аутентичными винтажными креслами. Кухня ресторана сочетает в себе восточные традиции и отголоски средиземноморья. Именно поэтому здесь легко найти как пряности с мясом, так и рыбу с морепродуктами.

Казбек: трапеза в истинно грузинском стиле

Скучаете по Грузии? Или же, наоборот, никогда в ней не были? Тогда советуем посетить ресторан грузинской кухни «Казбек». Тем более, здесь открылась летняя веранда, выполненная в стиле популярных тбиллиских балконов. Вид с новой площадки простирается на Москва-реку с ее широкой набережной и поэтому сильно напоминает город Сигнахи, расположенный посреди просторов Алазанской долины. Море дневного света, умело состаренные дизайнерами стены, резные ширмы из натурального дерева, фактурные полы, а главное, большая дровяная печь, встроенная в роскошный буфет, в которой готовится нежнейший хачапури — не об этом ли мечтают все любители знатно покушать?

Chips: ужин на самой тусовочной веранде города

Главная гордость ресторана Chips — изящная веранда на крыше, на которой проводятся самые зажигательные вечеринки и светские тусовки Москвы. Потрясающий обзор на исторический центр города, соседство с премиальными магазинами, роскошными дорогими гостиницами и многочисленными культурными заведениями задают заведению буржуазный тон. В меню ресторана гости найдут нетривиальные французские и итальянские блюда с едва уловимым национальным акцентом, а также экологически чистые фермерские продукты и еженедельные гастрономические новинки.

Воронеж: лучшая еда из российских глубинок

Кухня российских провинций гарантировано произведет должное впечатление на всех гостей столицы. К примеру, в меню ресторана Воронеж значится ряд уникальных для Москвы мясных продуктов, а также по-настоящему редких блюд. Наслаждаться этими деликатесами вдвойне приятно, любуясь из высоких окон роскошным видом на величественный храм Христа Спасителя . Яства этого заведения идеально подходят для обеденного перерыва и отдыха от плотной экскурсионной программы. Кстати, ресторан занимает четыре этажа изящного особняка конца XVIII века.

BURO TSUM: идеальные посиделки с подругами в ЦУМе

На пятом этаже легендарного ЦУМа открылся новый ресторан Buro Tsum, где после совершенного шопинга можно изысканно посидеть в приятной женской компании. А что может быть более подходящим для вечернего променада с подругами, как не ужин на живописном фоне Большого театра? Меню заведения построено на игре противоположностей: обожаемые всеми девушками крабы, устрицы и роскошные десерты умело сочетаются в Buro Tsum с comfort food и сезонными продуктами.