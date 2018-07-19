Бюджетный общепит. Где в центре Рязани можно вкусно и недорого поесть? 

Где в центре Рязани можно сытно пообедать и не потратить при этом больше 250 рублей?
Корр RZN.AIF.RU прогулялся по центральным улицам города и заглянул в каждую столовую, которая встречалась на его пути.
1. Столовая областной думы
Время работы: с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 Адрес: улица Почтовая, дом 55 Столовая в самом центре города, с простым интерьером. Без особых очередей. Приветливый и дружелюбный персонал. Самое продаваемое и востребованное блюдо сейчас — окрошка.
Меню скромное, с низкими ценами. Стоимость первого блюда — 55 рублей за полпорции, 65 рублей за порцию. Также представлены несколько видов салатов и вторых блю» с гарниром или без. Из напитков: морс, чай, компот.
Полноценный обед обойдётся в 200-250 рублей.
2. Городская столовая
Время работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 Адрес: улица Маяковского, 36а (цокольный этаж)
Столовая у площади Мичурина радует посетителей домашней пищей. Меню разнообразное, но с низкими ценами.
Первые блюда обойдутся в 40-80 рублей. Вторые — от 30 до 140 рублей.
Из напитков: морс, кисель, чай и компот.
Полноценный обед обойдётся всего в 150 рублей.
3. Столовая на улице Ленина (возле облправительства)
Адрес: улица Ленина, 30 (цокольный этаж, вход с торца)
Время работы: с понедельника по пятницу с 11:30 до 15:30 Столовая в центре города. С 13:00 до 14:30 свободные столики найти очень сложно, нужно торопиться.
Каждый день обновленное меню. Посмотреть на блюда можно на полках и витринах раздачи. Многие приходят сюда за выпечкой, которая пользуется спросом у постоянных посетителей столовой. Приятный и дружелюбный персонал.
Салаты и первые блюда стоят 50-70 рублей за полпорции, вторые блюда — от 60 до 110 рублей.
Полноценный обед обойдется в 210 рублей.
4. Столовая «По щучьему велению»
Адрес: улица Новая, 92 Время работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00 Цивильная и недорогая столовая. Ассортимент блюд небогат, но вкусно пообедать можно. Персонал вежливый и общительный. В меню представлено несколько видов супов, вторых блюд, гарниров и напитков.
В среднем сумма полного обеда обойдется в 200 рублей.
5. Городская съестная
Адрес: улица Вознесенская, 66 Время работы: с 08:00 до 20:00 Совсем недавно открывшееся заведение в центре города. Основные посетители — студенты и работники соседних учреждений. Заведение удивляет своим интерьером: настоящая живая роспись на стенах, показывающая древнюю Рязань.
В меню представлено множество сытных и вкусных блюд. Особым спросом пользуются так называемые «заедки» стоимостью в 190 рублей. В них входят: суп на выбор, салат и напиток. Также можно взять дополнительно вторые блюда и попробовать собственную выпечку.
Полноценный обед обойдется всего в 190-250 рублей.
6. Столовая на улице Есенина
Адрес: улица Есенина, 9 Время работы: с понедельника по пятницу с 11:30 до 16:00 Обычная столовая. Час пик с 13:30 до 14:30. В остальное время много свободных столиков.
Меню довольно простое: суп, гарнир, второе блюдо и напиток. Повара подскажут, что самое вкусное на сегодняшний день. Первые блюда обойдутся в пределах 70 рублей, вторые — в пределах 120 рублей.
В среднем полноценный, сытный и вкусный обед обойдётся в 220 рублей.