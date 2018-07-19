Ещё
В Омске устроят фестиваль национальной кухни разных стран
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Омске устроят фестиваль национальной кухни разных стран 

Омск Здесь 19 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Гостей праздника, который пройдет 29 июля в центре города, обещают угостить блюдами русской, азербайджанской, армянской, мордовской, узбекской кухни. Первый в Омске фестиваль национальной кухни #ЭТнОВКУСНО пройдет 29 июля. Он откроется в 12 часов в сквере Дружбы народов на Красном пути, 68.
— В программе фестиваля — кафе под открытым небом, вкусные презентации, национальная музыка, кулинарные мастер-классы. Горожан угостят шедеврами русской, азербайджанской, армянской, мордовской, узбекской кухни, — рассказали в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии Омска.
Программа кулинарного праздника рассчитана на четыре часа. Состав участников пока определяется — ими могут стать кафе, рестораны и индивидуальные предприниматели.
Омск Здесь: последние новости
Как выглядит "Флора" в Омске за три дня до открытия В День города в Омске будет дождливо и прохладно Проверка выявила массу нарушений в омских лагерях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение