В Омске устроят фестиваль национальной кухни разных стран

Гостей праздника, который пройдет 29 июля в центре города, обещают угостить блюдами русской, азербайджанской, армянской, мордовской, узбекской кухни. Первый в Омске фестиваль национальной кухни #ЭТнОВКУСНО пройдет 29 июля. Он откроется в 12 часов в сквере Дружбы народов на Красном пути, 68.

— В программе фестиваля — кафе под открытым небом, вкусные презентации, национальная музыка, кулинарные мастер-классы. Горожан угостят шедеврами русской, азербайджанской, армянской, мордовской, узбекской кухни, — рассказали в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии Омска.

Программа кулинарного праздника рассчитана на четыре часа. Состав участников пока определяется — ими могут стать кафе, рестораны и индивидуальные предприниматели.