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Чилиндрон, тапас и таратор: что вкуснее и дешевле
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Чилиндрон, тапас и таратор: что вкуснее и дешевле 

Мир24 19 июля 2018
Продолжаем путешествовать по странам Европы, не выходя из собственной кухни. Пока у нас есть шеф-повар Александр Журкин — в наших силах отведать все возможные кулинарные изыски разных народов, не отрываясь от просмотра телеканала «МИР».
Сегодня отправляемся в солнечную Испанию и пробуем приготовить чилиндрон с цыпленком и тапас со слабосоленым лососем, листьями салата и сыром фетаки. Третьим блюдом станет болгарский холодный огуречный суп таратор с лососем.
Смотрите внимательно и записывайте рецепты! Не пропустите кулинарное шоу «Как в ресторане» 22 июля в 10:15 на телеканале «МИР».
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