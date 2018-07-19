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«Макдоналдс» у тебя дома. Новый сервис доставки еды пришел в Нижний Новгород
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«Макдоналдс» у тебя дома. Новый сервис доставки еды пришел в Нижний Новгород 

nn.ru 19 июля 2018
Фото: nn.ru
Яндекс. Еда — новый сервис, который появился в феврале 2018 года после покупки компании Foodfox. Позже к Яндекс. Еде присоединился ещё один сервис доставки — Uber Eats. Яндекс. Еда уже представлена в семи городах: Москва и Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Саратов, Краснодар и Сочи.
Алгоритмы распределения заказов служба доставки Яндекс. Еды найдут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того, как курьер заберёт еду, пользователь сможет следить за статусом своего заказа в приложении. Иногда рестораны отправляют на заказ собственных курьеров.
Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Оплатить — банковской картой или наличными курьеру.
В Нижнем Новгороде к Яндекс. Еде подключено около 30 заведений. Среди них — «Макдоналдс» на площади Горького, ул. Родионова и в ТРЦ «Жар-птица», кафе «Князь», гриль-ресторан Le Grill, семейный ресторан «Бараш», cafe BRONX и другие. В справочнике 2GIS в категории «Поесть» указано 1589 кафе и ресторанов в Нижнем Новгороде. В пресс-службе сервиса «Яндекс. Еда» редакции NN.ru уточнили, что список заведений общепита для заказа готовых блюд постоянно пополняется.
Ранее, изучив кулинарные предпочтения жителей крупных городов России, сервис доставки еды Delivery club внезапно выяснил, что в Нижнем Новгороде очень часто заказывают шашлыки. А вот бургеры не в почете. Но самые популярные заказы на дом или в офис — это пицца и блюда японской кухни.
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