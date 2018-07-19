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Москвичи выбрали лучшее гастрономическое заведение столицы
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Москвичи выбрали лучшее гастрономическое заведение столицы 

Парламентская газета 19 июля 2018
Центральный рынок на Рождественском бульваре стал победителем премии MUF Community Awards, которая вручается лучшему, по мнению жителей Москвы, гастрономическому заведению столицы. Об этом сообщает телеканал «360».
Выбор среди номинантов, отобранных экспертным советом, был сделан по итогам независимого голосования на сайте mos.ru. Подведение его итогов состоялось в рамках Moscow Urban Forum.
«Широкий ассортимент мировых кухонь, более 40 разнообразных концепций, ресторанный сервис, демократичные цены, дружественная обстановка, интересная развлекательная и познавательная программы, живая музыка не только днём, но и ночью, позволили Центральному рынку стать победителем», — перечислил причины победы управляющий директор рынка Евгений Моргачёв.
В ходе голосования заведение на Рождественском бульваре опередило такие проекты, как Eataly, Food Store и Гастроферма.
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