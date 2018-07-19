Завтрак в табачной лавке и старинный грузинский ресторан: 7 заведений, куда ходит богема Петербурга

Истеблишмент Петербурга отличается широтой взглядов: завтракает в табачной лавке, обедает в хипстерском дайнере, а вместо бара идет в рюмочную.

Арам Мантана и DJ ZokZok

«Порт 2.0»

С одной стороны, мы сейчас пытаемся сфокусироваться на здоровой еде, а с другой — находимся в непрерывном поиске совершенства в петербургских меню: мы ищем идеальное поке (и, пока не обнаружив, готовим сами: у клубного пространства Hi-Hat, которое мы продюсируем, не только концерты, кино, но и поке с угрем, осьминогом и видом на Ботанический сад), идеальный фо бо (который у себя на родине, во Вьетнаме, невкусный, кстати), идеальные хинкали (наши фавориты — в «Хинкальной» на Боровой, где боржоми и чачу продавали даже тогда, когда нигде в городе их нельзя было найти). «Порт» порадовал сегодня и ленинградской корюшкой, и новозеландскими устрицами. Только вот севиче из лосося больше похоже на тартар». Б. Монетная ул., 16.

Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж»

Subzero Азиатский дайнер, где роллы дают как в модном общепите Берлина — гибридом с салатом

Мой фаворит — татаки с лососем. Название блюда звучит лаконично, но кроме рыбы в нем и свежий салат, и манго с папайей, и гуакамоле, и соус терияки. Мне нравится это место — потому что дают, с одной стороны, несложную, а с другой — вкусную еду и при этом никому не подражают. Не могу придраться к обслуживанию — отличное. Очень хорошо, что в Петербурге на главной ресторанной улице появилось такое — типично берлинское — место». Ул. Рубинштейна, 38 Данила Козловский , актер

«Кэт» Старинный грузинский ресторан, принимавший артистическую элиту от Евтушенко до Ваенги

Первый раз попал сюда, когда был студентом. Мы взяли чай, потому что были бедные, и рядом шло празднование, пели песни и говорили тосты. Я сразу понял, что это место легендарное, и уже то, что я могу позволить себе здесь чай, успех. Вокруг ресторана такой театральный фон, что я влюбился, — любовь с первого взгляда. Все наши семейные праздники мы отмечаем только здесь. Обычно берем почти все меню: сациви, гебжалию, баклажаны с помидорами и кучмачи и обязательно — хачапури по-мегрельски». Караванная ул., 24 Владимир Варнава , хореограф

«Парк Джузеппе» Остерия во флигеле в Михайловском саду, намоленное бомондом начала 2000-х место

Раньше я думал, что это очень пафосное место, однако у меня всегда много дел вокруг него — так что однажды я зашел, оценил, обстановка и еда мне понравились. В меню есть ризотто с белыми грибами, пицца с тунцом и черные спагетти с сибасом, мидиями и тигровыми креветками в томатном соусе. Итальянскую кухню я люблю так же горячо, как армянскую и грузинскую». Наб. кан. Грибоедова, 2в Илона Маркарова , актриса

«Огонек» Ламповое кафе для своих с табачной лавкой с долгими партиями в нарды

На улице Рубинштейна, где все вдоль и поперек перехожено, много отличных мест, где можно и поесть, и выпить, и с друзьями отлично время провести. Но мало кто знает маленькое совсем заведение «Огонек» — очень классное андеграундное кафе, где только кофе, имбирный чай, брауни и самокрутки. Плюс — вода бесплатно из эмалированного чана. Часто туда захожу — уютно и можно расслабиться». Ул. Рубинштейна, 8 Софья Эрнст, актриса

Suki Суши-бар с правильными роллами первого светского хроникера Петербурга

В Петербурге я хожу в заведения, с которыми связаны мои воспоминания о родном городе. Это «Место» моей подруги Кати Бокучавы, где я работала в момент его открытия, и Vox — рядом была моя школа. Из новых ресторанов мне нравятся Jerome — вкусно и близко к любимому отелю «Астория» и Suki — самые вкусные в мире суши с потрясающим названием, опять же Катины: у нее они — рыба и рис, как положено, а не наоборот, как бывает везде». Съезжинская ул., 37 Лев Лурье , историк

«Вечный зов» Старорежимная рюмочная с ностальгическим набором из водки и котлет

Из всех рюмочных я предпочитаю ту, что на 9-й линии Васильевского острова. Обычно в таких питейных дают на закуску бутерброд, а здесь — котлеты, есть еще яичница или омлеты. Как понятно, еда без особых изысков, но всегда все свежее. Стоимость символическая — 100 г водки и две котлеты обходятся в 180 рублей. Зимой получается особенно прекрасный формат: забежал-согрелся-поел-убежал». 9-я линия В. О., 48.