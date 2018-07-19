Анжелика Тиманина и Артем Королев провели вечер на ужине в стиле Прованс

18 июля на террасе ресторана Buro Tsum прошел гастрономический ужин L'Atelier Du Goût.

Темой ужина был выбран Прованс — регион, по праву считающийся одним из самых красивых мест во Франции. Легкий аромат лаванды, приглушенный теплый свет, приятная музыка — все это стало прекрасным сопровождениям к изысканным блюдам от прославленного французского шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, Лорана Азуле.

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Фото:пресс-служба/Денис Шумов, Екатерина Анохина.