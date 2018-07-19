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Анжелика Тиманина и Артем Королев провели вечер на ужине в стиле Прованс
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Анжелика Тиманина и Артем Королев провели вечер на ужине в стиле Прованс 

WMJ.ru 19 июля 2018
Фото: WMJ.ru
18 июля на террасе ресторана Buro Tsum прошел гастрономический ужин L'Atelier Du Goût.
Темой ужина был выбран Прованс — регион, по праву считающийся одним из самых красивых мест во Франции. Легкий аромат лаванды, приглушенный теплый свет, приятная музыка — все это стало прекрасным сопровождениям к изысканным блюдам от прославленного французского шеф-повара, обладателя звезды Мишлен, Лорана Азуле.
Первыми попробовать изыски французской кухни пришли Анжелика Тиманина, Артем Королев, Тата Бондарчук, Яна Лебедева, Наташа Туровникова, Милана Королева, Власта Гурьева, Ирина Вольская, Татьяна Геворкян, Виктория Полякова, Альберт Сагирян и Марина Изилова, Артем Королев, Ирина Елизарова, Карина Ошроева, Игорь Чапурин, Юлия Хлынина, Александр Сирадекиан и многие другие.
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Фото:пресс-служба/Денис Шумов, Екатерина Анохина.
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