На «Зеленом рынке» пройдет неделя американской кухни

Анонс гастрономического фестиваля опубликовали на странице в социальной сети рынка.

Бургеры, картофель фри, барбекю и стейки — лишь небольшая часть американской кухни, которая характеризуется разнообразными стилями приготовления пищи. Несмотря на то, что кухня Америки формировалась под влиянием национальной кухни первых поселенцев (английской, индейской, немецкой и испанской), жители штатов разработали собственный национальный способ потчевать гостей.

Однако, чтобы полакомиться бургерами и сочными стейками, необязательно покидать Россию. Угоститься блюдами кухни Америки можно на фестивале «Зеленого рынка».

Кроме того, организаторы вновь проведут гастрономический конкурс среди участников фестиваля. Подробнее читайте на странице «Зеленого рынка».