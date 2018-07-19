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На «Зеленом рынке» пройдет неделя американской кухни
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На «Зеленом рынке» пройдет неделя американской кухни 

Управа района Братеево города Москвы 19 июля 2018
Фото: Братеево
Анонс гастрономического фестиваля опубликовали на странице в социальной сети рынка.
Бургеры, картофель фри, барбекю и стейки — лишь небольшая часть американской кухни, которая характеризуется разнообразными стилями приготовления пищи. Несмотря на то, что кухня Америки формировалась под влиянием национальной кухни первых поселенцев (английской, индейской, немецкой и испанской), жители штатов разработали собственный национальный способ потчевать гостей.
Однако, чтобы полакомиться бургерами и сочными стейками, необязательно покидать Россию. Угоститься блюдами кухни Америки можно на фестивале «Зеленого рынка».
Кроме того, организаторы вновь проведут гастрономический конкурс среди участников фестиваля. Подробнее читайте на странице «Зеленого рынка».
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