10 лучших ресторанов Праги для настоящих гурманов

Чехия — это не только сотни сортов пива и сочная рулька. Страна способна перевернуть представления гурманов о местной высокой кухне, достаточно только забронировать отдых в Праге через соответствующий раздел сервиса Onlinetours, чтобы отправиться на поиск лучших ресторанов и блюд, способных вызвать сонм неповторимых эмоций Чехия — это не только сотни сортов пива и сочная рулька. Страна способна перевернуть представления гурманов о местной высокой кухне, достаточно только забронировать отдых в Праге через соответствующий раздел сервиса Onlinetours, чтобы отправиться на поиск лучших ресторанов и блюд, способных вызвать сонм неповторимых эмоций.

В Праге есть немало заведений, в которых ароматы изысканных блюд дополняют живописный вид на старый город или реку, где безупречное обслуживание становится продолжением традиционной или экспериментальной кухни. В десятку лучших заслуженно попали:

Alcron — мишленовский ресторан в Праге, любимец гурманов и ценителей уединенности. Авторская кухня и всего 24 места, которые нужно бронировать за несколько недель, а также богатая винная карта — главное достояние заведения.

Casa De Carli — итальянский ресторан в столице Чехии, расположенный в бывшем еврейском квартале и получивший славу лучшего в своей категории. Гостей здесь угощают элитными сортами итальянских вин и традиционными блюдами.

Kampa Park — любое место влюбленных и гурманов, которые ценят этот сетевой ресторан за простор открытой летней террасы или уютную атмосферу зала, с которого открывается неповторимый вид на Влтаву.

La Degustation Boheme Bourgeoise — заведение, отмеченное звездой Мишлена, и известное авторским переосмыслением традиционной кухни Чехии XIX века, использованием исключительно свежих сезонных продуктов и меню, которое меняется ежемесячно.

Zdenek’s Oyster Bar —высококлассный устричный бар, который по качеству блюд и морепродуктов не уступает заведениям в приморских городках, за что его особенно любят пражане и туристы.

Le Terroir — антуражный ресторан, который разместился в готическом погребе, а потому славящийся своей коллекцией вин и прекрасными сомелье, помогающими гостям подобрать наилучший напиток.

Piano Nobile at Chateau Mcely — место для тех, кто мечтал отведать блюда международной и чешской кухни в элегантном замке.

U Zlaté Studně — гастрономическое заведение, в котором есть блюда национальной кухни и десятки сортов свежего пива — ими можно наслаждаться, наблюдая за городом с панорамной террасы.

Elegantes — роскошное заведение, разместившееся в бывшем монастыре августинцев, считающееся сегодня одним из самых красивых в городе.

Hergetova Cihelna — ресторан, который нельзя оставить без внимания во время путешествия в Прагу, организованного через сервис onlinetours.ru. Заведение расположено в здании кирпичного завода, предлагающего почти открыточный вид на Карлов мост и Влтаву. Умеренные цены и традиционная чешская кухня неизменно находят почитателей, потому в сезон здесь всегда много посетителей.

Пражские рестораны по количеству звезд Мишлена, возможно, уступают заведениям Италии или Франции, но помимо первоклассной кухни традиционной или авторской рецептуры хранят неповторимую атмосферу подчеркнутой элегантности или средневековой готики, которая никого не оставляет равнодушным.