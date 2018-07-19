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Летняя ягода сада и леса
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Летняя ягода сада и леса 

Вечерняя Москва 19 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко устраивают столичным ресторанам и кафе строгую проверку кухни и сервиса. Они решили выяснить, как в нашем городе готовят традиционные для лета ягодные десерты.
В кафе «Мишель» знали о неизбежном наступлении лета и неплохо подготовились. Правда, интересовавшие нас ягодные десерты нарисовались в разных разделах меню, но времени, потраченного на поиски, совершенно не жалко, дело того стоит. Одних тарталеток обнаружилось несколько вариантов. Мы выбрали ту, которая с лесными ягодами (290 рублей). Добротный слой заварного крема на небольшом кругляше из рассыпчатого песочного теста украшал тонкий ломтик киви, на котором живописно громоздились половинка клубнички, крупная и сочная ягода малины, такая же ежевичка и несколько бусин красной смородины. Не придирайтесь к происхождению этих ягод. Маловероятно, что хоть одна из них действительно из леса, но, во-первых, это красиво, да и вкусно тоже. Не подумайте, кстати, что половинка зеленой плодоножки на клубничине осталась из-за небрежности младшего кухонного персонала. Вовсе нет, это такой продуманный сигнал нам с вами — о том, что ягода исключительно свежая.
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