Римский ресторан предложил заменить смартфон на книгой

«Мы решили „конфисковывать“ у наших постояльцев смартфоны, чтобы они наконец смогли насладиться простым человеческим общением и оценить по достоинству вкус еды. Сделать это, уткнувшись в телефон, согласитесь, просто невозможно. Мне становится бесконечно грустно, что в нашем заведении все больше встречаются пары, которые не разговаривают друг с другом, а на протяжении всего ужина „сидят“ в соцсетях», — рассказала «РГ» арт-директор ресторана Рашель Гуэно. Суть эксперимента, который пока проводится раз в неделю, заключается в том, чтобы клиент, который согласился на конфискацию, кладет драгоценный смартфон на поднос официанта, который на том же подносе затем приносит книгу, выбранную из «книжного меню».

"Наши посетители, естественно, не читают книгу с вилкой в руке на протяжении всего вечера. Те из них, кто решился принять участие в нашей «игре», пролистывает пару страниц, пока мы готовим заказ. Мы рассчитываем, что то или иное произведение побудит наших клиентов на старый добрый разговор по душам за столом, который практически канул в Лету с появлением смартфонов", — пояснила Рашель Гуэно.