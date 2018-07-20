KFC четыре часа транслировала котиков

KFC четыре часа показывала котиков

Популярная сеть быстрого питания KFC совместно с сайтом Super Deluxe провела необычный эксперимент. На странице в Facebook четыре часа транслировали игры котиков в домике, который имел вид полковника Сандерса.

Напомним, что Сандерс — основатель компании, который начал продавать блюда из жареной курицы еще во времена Великой депрессии.

Впрочем, зрители не были безмолвными наблюдателями кошачьих игр. Несколько раз в час они могли попробовать угадать, что именно произойдет дальше. Таким образом, забавы котиков посмотрели почти пятьсот тысяч человек.

Таким образом, эксперимент доказал, что не только реклама, но и наши усатые-полосатые питомцы могут двигателем торговли. Причем весьма эффективным.