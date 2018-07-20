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«Прости, что не проводил тебя» — хозяин ресторана, где обедал Денис Тен перед смертью
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«Прости, что не проводил тебя» — хозяин ресторана, где обедал Денис Тен перед смертью 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Хозяин ресторана, где незадолго до трагической гибели пообедал казахстанский фигурист Денис Тен, прокомментировал случившееся.
— Он был светлым, добрым, искренним и по-настоящему счастливым человеком. Я на самом деле до сих пор не могу в это поверить, честно, просто не могу, я пересматриваю видео, и для меня он будто жив, и мы с ним скоро увидимся, — написал хозяин заведения в Инстаграме. В последние полчаса жизни он был очень веселый, радостный, от него исходила безумно позитивная энергия, которой он заряжал всех. Но объясните мне, пожалуйста, как такое может произойти? В обед в самом центре города, воровство и тем более убийство человека, просто как? Я не могу это понять и не могу в это поверить. Прости, что не проводил тебя, прости что не задержал тебя, прости что не обнял тебя, прости, что ты не ушел пораньше, прости что не уследил, просто прости меня, мой друг.
На спортсмена напали с ножом в Алма-Аты, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда фигурист настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжелом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но их усилия оказались тщетными.
Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль.
В сети появилось видео с Теном за два часа до трагедии
Он был светлым, добрым, искренним и по-настоящему счастливым человеком. я на самом деле до сих пор не могу в это поверить, честно просто не могу, я пересматриваю видео и для меня он будто жив и мы с ним скоро увидимся. в последние полчаса жизни он был очень веселый, радостный, от него исходила безумно позитивная энергия, которой он заряжал всех. но объясните мне пожалуйста «как?» такое может произойти, в обед в самом центре города, воровство и тем более убийство человека, просто «как?» я не могу это понять и не могу в это поверить. прости что не проводил тебя, прости что не задержал тебя, прости что не обнял тебя, прости что ты не ушел пораньше, прости что не уследил, просто прости меня мой друг…
Публикация от 17 (@rus_libirry) 19 Июл 2018 в 1:16 PDT
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