На месте итальянского ресторана в центре Новосибирска откроется советская пивная

Владельцы ресторана «Гриль и Бутыль» и кафе New Mexico открывают в центре Новосибирска бар — заведение в советском стиле назовут «Жить хорошо».

Бар займёт освободившееся помещение на втором этаже особняка на улице Ядринцевской, 21. Раньше там работал ресторан «Остерия Бергамо».

О новом проекте НГС рассказал совладелец и руководитель «Гриль и Бутыль» и кафе New Mexico Даниил Прицкау . По его словам, новый проект будет посвящён пивной тематике — рестораторы уже достигли соглашения с «Московской пивоваренной компанией» (бренды «Жигули», «Хамовники», «Мохнатый шмель» и т.д.). Пивная линейка будет основана на продукции этого производителя.

«Мы сначала думали назвать бар просто «Жигули», но оказалось, что этот бренд уже давно принадлежит Кобзону (Андрей Кобзон — ресторатор, сын певца Иосифа Кобзона . — С. С.). Так что нам пришлось придумывать собственное название», — рассказал корреспонденту НГС Даниил Прицкау.

Выбор остановился на фразе «Жить хорошо» из комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Оформление бара будет выполнено в стиле, который Прицкау называет «советский пинап». То есть в интерьере предполагается использовать предметы обихода советского прошлого, однако среди них не будет ничего, что несёт какую-то политическую окраску. «Красные знамёна, бюсты Ленина и т.д. — всего этого хотелось бы избежать. Это такое милое, немного идеализированное прошлое», — говорит ресторатор.

Для воссоздания эпохи создатели заведения ищут советскую бытовую технику 60-х годов. Уже куплены старый пылесос «Ракета», кассовый аппарат, телевизор, холодильник, радиоприёмник и т.д.

«Сейчас мы ищем старый уличный телефонный аппарат. Оказалось, что это огромная редкость», — говорит Прицкау.

Для постановки кухни в «Жить хорошо» приглашён Вадим Прусаков, в прошлом занимавшийся новосибирскими клубами «Нефть», «Лунапарк», «Лебовский», а сейчас руководитель ресторанов в Томске.

Новый бар будет работать примерно в том же ценовом сегменте, что и New Mexico, то есть горячее, салат и кружка пива будут обходиться примерно в 1000 рублей. Открыться заведение должно в сентябре.

Новосибирские рестораторы уже давно пытаются использовать тему советской ностальгии. Одной из первых и самых ярких попыток такого рода можно считать бар «Серп и молот» в подвале дома на Ленина (сейчас на его месте работает бар «Открой рот»).

Сейчас в этом же здании на Ленина, 8 работает ретро-бар «Буфет №1». Заведение открылось в 2013 году, а его владельцы даже пытались создать на его основе сеть, однако вторая точка концепции на Красном проспекте была закрыта, проработав менее года.