Ещё
На месте итальянского ресторана в центре Новосибирска откроется советская пивная
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На месте итальянского ресторана в центре Новосибирска откроется советская пивная 

ngs.ru 20 июля 2018
Фото: ngs.ru
Владельцы ресторана «Гриль и Бутыль» и кафе New Mexico открывают в центре Новосибирска бар — заведение в советском стиле назовут «Жить хорошо».
Бар займёт освободившееся помещение на втором этаже особняка на улице Ядринцевской, 21. Раньше там работал ресторан «Остерия Бергамо».
О новом проекте НГС рассказал совладелец и руководитель «Гриль и Бутыль» и кафе New Mexico Даниил Прицкау. По его словам, новый проект будет посвящён пивной тематике — рестораторы уже достигли соглашения с «Московской пивоваренной компанией» (бренды «Жигули», «Хамовники», «Мохнатый шмель» и т.д.). Пивная линейка будет основана на продукции этого производителя.
«Мы сначала думали назвать бар просто «Жигули», но оказалось, что этот бренд уже давно принадлежит Кобзону (Андрей Кобзон — ресторатор, сын певца Иосифа Кобзона. — С. С.). Так что нам пришлось придумывать собственное название», — рассказал корреспонденту НГС Даниил Прицкау.
Выбор остановился на фразе «Жить хорошо» из комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Оформление бара будет выполнено в стиле, который Прицкау называет «советский пинап». То есть в интерьере предполагается использовать предметы обихода советского прошлого, однако среди них не будет ничего, что несёт какую-то политическую окраску. «Красные знамёна, бюсты Ленина и т.д. — всего этого хотелось бы избежать. Это такое милое, немного идеализированное прошлое», — говорит ресторатор.
Для воссоздания эпохи создатели заведения ищут советскую бытовую технику 60-х годов. Уже куплены старый пылесос «Ракета», кассовый аппарат, телевизор, холодильник, радиоприёмник и т.д.
«Сейчас мы ищем старый уличный телефонный аппарат. Оказалось, что это огромная редкость», — говорит Прицкау.
Для постановки кухни в «Жить хорошо» приглашён Вадим Прусаков, в прошлом занимавшийся новосибирскими клубами «Нефть», «Лунапарк», «Лебовский», а сейчас руководитель ресторанов в Томске.
Новый бар будет работать примерно в том же ценовом сегменте, что и New Mexico, то есть горячее, салат и кружка пива будут обходиться примерно в 1000 рублей. Открыться заведение должно в сентябре.
Новосибирские рестораторы уже давно пытаются использовать тему советской ностальгии. Одной из первых и самых ярких попыток такого рода можно считать бар «Серп и молот» в подвале дома на Ленина (сейчас на его месте работает бар «Открой рот»).
Сейчас в этом же здании на Ленина, 8 работает ретро-бар «Буфет №1». Заведение открылось в 2013 году, а его владельцы даже пытались создать на его основе сеть, однако вторая точка концепции на Красном проспекте была закрыта, проработав менее года.
Элементы ретростиля активно используются и в интерьере ресторанов #СИБИРЬСИБИРЬ Дениса Иванова. Так, в Новосибирске в зале этого ресторана можно найти старые лыжи, валенки, ковры и другие атрибуты из советской эпохи, а в московском заведении с таким же названием даже частично воспроизведена мозаика со здания типографии «Советская Сибирь».
ngs.ru: последние новости
«Ёжик» в гурмане: самые дешёвые столовки Новосибирска Военные из Китая и Зимбабве высадили в Новосибирске голубые ели На месте заведений русской кухни в «МЕГЕ» открылся среднеазиатский фастфуд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение