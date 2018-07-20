В Челябинске вернули к жизни немецкое фортепиано, которому 140 лет

Дизайнеры-реставраторы из Челябинска «реанимировали» старинное немецкое фортепиано 1876 года. В студию мастеров обратилась владелица инструмента Ольга, которой раритет достался по наследству. Она долго думала, что делать с антиквариатом: играть не играет, пылится без дела, к тому же портится. Перед переездом в другой город женщина решила дать «старушке» шанс: освежить и найти подходящее место для инструмента. За работу взялись сотрудники студии Florin: отреставрировали и превратили в шикарный предмет интерьера для одного из ресторанов Челябинска.

— Это пианино было привезено из Германии в послевоенное время. Привезено дедом одного нашего знакомого. На нем никто не играл, оно было сломано. А потом парень отдал мне его в счет долга. Я собиралась его отремонтировать, но мастер сказал, что это невозможно, нет нужных материалов, а таких инструментов, по его словам, всего несколько штук на всю Россию, — рассказала хозяйка инструмента Ольга Партасюк.

Вскоре владелица продала «немой», нерабочий инструмент владельцам ресторана «Нор Баязет». Ольга Немкова — директор заведения и знакомая Ольги — посчитала, что все-таки сумеет довести до ума заброшенный раритет. Она решила, что антикварное фортепиано отлично впишется в интерьер заведения, которое готовят к открытию.

— Бывшая владелица фортепиано — моя родственница. Инструмент больше 10 лет стоял без дела, в семье музыкантов не было. Настроить пытались, но, может быть, настройщик не очень опытный был. Мы нашли человека, который придал инструменту правильное, историческое звучание. Единственный маленький изъян — отпал кусочек кости одной клавиши, но она все равно играет — рассказала директор ресторана Ольга Немкова.

Подряд на реанимацию «немки» дали одной из студий-дизайна. Инна Никитина , которая взялась за преображение инструмента, признается — впервые приложила руку к такой старинной вещи. Раньше девушка занималась декорированием современной мебели. Но прежде пианино вернули голос: пригласили настройщика, отрегулировали клавиши. Оказалось, что это возможно и человек, который беседовал с первой владелицей раритета — Еленой, был слишком пессимистичен. Позже приступили к «косметическим процедурам». Для начала фортепиано покрасили в цвет, который дизайнеры прозвали «голубиный», и расписали орнаментом.

— Мы долго согласовывали цвет, чтобы он подходил под интерьер ресторана, был благородный, не кричащий. Выбрали серо-сиренево-бежевый. Для нужного оттенка нанесли несколько слоев, первый из которых — позолота, — рассказала Инна Никитина.

После чего «свеженькому» фортепиано вернули ретро-облик: специальными дизайнерскими приемами восстановили потертости, нажитые инструментом за полтора века. В итоге раритетное пианино заняло центральное место в зале ресторана и главное совсем скоро начнет играть на регулярной основе. «Инструмент должен жить!» — говорит Ольга, а потому после открытия заведения, туда пригласят профессиональных музыкантов, которые будут играть на антикварном фоно.