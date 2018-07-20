«Могла рухнуть в любой день»: в кафе «Пиросмани» попросили обследовать стену, упавшую на пермячку

Летник завалило грудой кирпичей

Представители кафе «Никала Пиросмани» согласились прокомментировать события 20 июня, когда во время грозы и урагана стена летней веранды обрушилась на пермячку. Сейчас проверку проводит прокуратура

Ураган в Перми, который разыгрался 20 июня, привел к серьезным последствиям. Кирпичная стена летника кафе «Никала Пиросмани» на улице Монастырской упала на экс-заместителя министра культуры Пермского края Веронику Вайсман. Женщина получила серьезные травмы: переломы двух позвонков и ребра. По словам пострадавшей, огромный навес летника, прикрепленный к стене, от порывов ветра сорвало вместе с кусками стены. Кирпичная кладка разрушилась, женщина оказалась под завалами.

Как сообщил 59.ru заместитель прокурора Ленинского района Перми Дмитрий Свергузов, противопожарная стена-брандмауэр, рухнувшая на пермячку, находится в федеральной собственности и принадлежит ТУ «Росимущество» , которое размещается в соседнем здании от ресторана «Никала Пиросмани».

— Мы выезжали на место сразу после ЧП, когда произошло обрушение стены, — рассказал 59.ru собеседник. — Брандмауэр — это памятник архитектуры. Выяснилось, что ресторан «Никала Пиросмани» к памятнику архитектуры прикрепил свой тент для летней веранды. Однако объект архитектурного наследия нельзя использовать. Будет проводиться строительно-техническая экспертиза. Если экспертиза установит, что стена обрушилась из-за их вмешательства, а именно из-за того, что был натянут тент, вследствие чего ветер ураганной силы обрушил стену при наличии такого огромного тента, — ресторану грозит иск.

Летняя веранда размещалась под желтым навесом

По словам зампрокурора, Росимущество после экспертизы даст оценку причиненного ущерба. Кроме того, владельцы ресторана также обязаны восстановить первоначальный облик разрушенного памятника архитектуры.

— Также информацию мы направили в пермский Центр охраны памятников. ЦОП проведет проверку по факту незаконного использования стены-брандмауэра с целью оказания коммерческих услуг, — добавил собеседник. — Чтобы использовать памятник архитектуры, должны быть законные основания. У ресторана не было оснований и прав использовать эту стену. После проверки прокурор вынес представление владельцам ресторана.

На удалось связаться с юристами ресторана «Никала Пиросмани» Александром Помазковым и Вадимом Маценко.

— Росимущество не выносило нам никаких запретов размещать летник около стены. На официальном уровне мы не получали претензий. Нам не оговаривали никаких условий о конструкции с тентом, — сообщили 59.ru юристы. — Официально нас не предупредили, что стена — памятник. Кроме того, встает вопрос: насколько регулярно обследовали эту стену как памятник архитектуры. Были ли вообще обследования? Были ли исследования на аварийность стены? Вполне возможно, что она могла обрушиться в любой другой день при совершенно иных обстоятельствах.

По словам собеседников, когда началась гроза и поднялся ветер, посетителей летника сотрудники ресторана эвакуировали в капитальное строение в принудительном порядке.

Пострадавшая женщина попросила опубликовать ее фото до несчастного случая

— Именно в принудительном порядке. На территории летней веранды из посетителей никого не было. Это достоверная информация, — рассказали юристы. — И теперь вопрос: как женщина снова оказалась в летнике у самой стены? Она проигнорировала предупреждение персонала? Наши сотрудники сопровождали ее до больницы. Если человек получил такие серьезные травмы, почему в первый день он отказался от госпитализации? И только спустя два дня выясняется характер травм. Вполне возможно, что они получены при других обстоятельствах и в другом месте. Прошло два дня.

Сейчас в ресторане также проводят внутреннюю проверку.

— Мы готовы к диалогу с потерпевшей, хотя о таком статусе говорить рано, — резюмировали собеседники. — Мы готовы к конструктивному диалогу. Но давайте дождемся официальных выводов, прежде чем говорить о тяжести вреда здоровью и размеров компенсации.

Между тем, по данным прокуратуры, земельный участок под летнюю веранду ресторан использует самовольно.

— С собственником земли — а им выступает Росимущество — не заключили договор. Фактически это называется самовольное использование земельного участка, — добавил зампрокурора. — Материалы мы направили в Росреестр . Ресторану грозит административная ответственность в виде штрафа. Если ресторан не оформит договорные отношения с Росимуществом — правообладателем этой земли, коммерсанты будут обязаны освободить участок. Представление мы рассматривали на прошлой неделе. Выявленные нарушения необходимо устранить в течение месяца.

Свою проверку проводит и следственный отдел Ленинского района Перми.