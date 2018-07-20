Сообразили на двоих: ужин в грузинском винном баре Megobari

Расположение

Лена: Центрово и модненько — Китай-Город — всегда отличная идея, причем, и для офисных работников, и для заезжих туристов. Найти несложно: нужно просто идти по Маросейке и иногда поднимать голову, чтобы свериться с номером дома. Успех ждет вас метров через 350 от выхода из метро.

Юля: Локейшн удачный: шаговая доступность от метро Китай-Город — а значит, приятная глазу публика: разношерстный микс из примодненных миллениалов, респектабельных экспатов и просто улыбчивых любителей променада по Маросейке и близлежащим живописным переулкам старой Москвы.

Интерьер

Лена: Ничего такого, что отвлекало бы вас от процесса поглощения пищи. Ну разве что симпатичные рисунки на стенах. Просто и немного брутально — тру-бар, короче. Есть столы на компанию, есть более камерные и уютные, но разговор за соседним столом будет неизбежно слышно. Впрочем, его, скорее всего, заглушит очень громкая музыка, которая доносится из солидного размера колонок.

Юля: Интерьер милейший: диванчики с бирюзовой обивкой, граффити на грузинский манер на кирпичных стенах, высоченный барный царь-стол для многолюдных компаний четко по центру. Особого внимания заслуживают арт-светильники из разноцветных бутылок: дюже хороши!

Меню

Лена: Вся грузинская классика по очень доступным ценам. Порции щедрые, вкус радует. Шашлык (причем, любой) — абсолютный must. Подача порадует любого фуд-блогера. Заедайте овощами на гриле: они достойны внимания, если не сказать — уважения. Обязательно возьмите какой-нибудь соус: они хороши. Отдельного упоминания заслуживают хинкали: мяса в них не пожалели, а с тестом не переборщили. На десерт можно заказать аутентичный грузинский пончик или, скажем, фисташковый рулет. Любое блюдо можно утащить с собой: довезете горячим даже до Люберец. Кстати, бодрые хорватские болельщики (мы были в Megabari за пару дней до финала ЧМ) за соседним столом грузинскую кухню явно заценили.

Юля: Уже с первой страницы заставляет сердце биться чаще. Если шашлык — то всех видов и мастей (возьмете из телятины — впадете в гастро-экстаз), если хачапури — то нежнейший и с щедрой порцией сыра. Пхали, хинкали и прочие чахохбили тоже на топе: приготовлены с максимальным уважением к традиционной грузинской рецептуре — и со знанием предпочтений балованных столичных «фуди». Заполировать предлагают фисташковым рулетом под травяной чаек. Чувство легкого голода? Нет, не слышали.

Напитки

Лена: Пока в меню только пиво, но мы верим в большое и светлое будущее.

Юля: А пока мы верим, прошаренные гости приходят со своим.

Вердикт

Лена: Место про вкусно и недорого поесть. Для разговора по душам — не самая идеальная локация, зато для веселых посиделок в хорошей компании — самое оно. Приду еще, когда винный бар станет таки винным.

Юля: Винный бар, готовый побиться за приставку «хайп». Все предпосылки на месте: кухня, интерьер и местоположение — на твердую пятерку «с хвостиком»: как только появится винная карта, минус автоматически превратится в плюс.