Новосибирский бар без вывески попал в десятку лучших заведений России

Сегодня, 20 июля, объявлены номинанты престижной профессиональной премии BARPROOF, которая вручается лучшим заведениям России и Ближнего Зарубежья и их работникам. В список претендентов попали сразу 6 новосибирских баров.

Премия BARPROOF учреждена профессиональной организацией барменов Bartender Brothers. Вручение премии происходит в несколько этапов. На первом — из всего количества баров, информация о которых есть у организаторов премии, выбирается список из десяти заведений по номинациям. Их оценивает жюри, выбирая сначала тройку лучших, а потом и лидера.

В этом году в число номинантов вновь попали несколько новосибирских заведений. Больше всего номинаций собрал Nobody knows I suppose («Коктейльное меню», «Коктейльный бар», «Лучший бар без вывески»). В категорию «Лучший коктейльный бар» также попал Friends, а в номинацию «Коктейльное меню» — пробился и «Жан Хан Лу» Дениса Иванова

В категории «Винный бар» в десятке лучших оказался Pardon My French. А бар Vorobey, который находится в подвале под заведениями Trend bar и Old Joy, пробился в категорию «Дайв бар», которую организаторы премии описывают, как «бары, где отдыхают представители индустрии». В категории «Моно бар» в десятку попал Tweed, который работает на втором этаже в особняке с Twiggy и «Джек Лондон».

В прошлом году в число лучших заведений в разных номинациях также были шесть новосибирских заведений. Причем два из них даже смогли пробиться в тройку лучших, однако, победить пока не удалось никому.