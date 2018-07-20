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Новосибирский бар без вывески попал в десятку лучших заведений России
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Новосибирский бар без вывески попал в десятку лучших заведений России 

ngs.ru 20 июля 2018
Фото: ngs.ru
Сегодня, 20 июля, объявлены номинанты престижной профессиональной премии BARPROOF, которая вручается лучшим заведениям России и Ближнего Зарубежья и их работникам. В список претендентов попали сразу 6 новосибирских баров.
Премия BARPROOF учреждена профессиональной организацией барменов Bartender Brothers. Вручение премии происходит в несколько этапов. На первом — из всего количества баров, информация о которых есть у организаторов премии, выбирается список из десяти заведений по номинациям. Их оценивает жюри, выбирая сначала тройку лучших, а потом и лидера.
В этом году в число номинантов вновь попали несколько новосибирских заведений. Больше всего номинаций собрал Nobody knows I suppose («Коктейльное меню», «Коктейльный бар», «Лучший бар без вывески»). В категорию «Лучший коктейльный бар» также попал Friends, а в номинацию «Коктейльное меню» — пробился и «Жан Хан Лу» Дениса Иванова.
В категории «Винный бар» в десятке лучших оказался Pardon My French. А бар Vorobey, который находится в подвале под заведениями Trend bar и Old Joy, пробился в категорию «Дайв бар», которую организаторы премии описывают, как «бары, где отдыхают представители индустрии». В категории «Моно бар» в десятку попал Tweed, который работает на втором этаже в особняке с Twiggy и «Джек Лондон».
В прошлом году в число лучших заведений в разных номинациях также были шесть новосибирских заведений. Причем два из них даже смогли пробиться в тройку лучших, однако, победить пока не удалось никому.
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