Ещё
Путешествие на Русский Север
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Путешествие на Русский Север 

Гастроном 20 июля 2018
Фото: Гастроном
Полевые цветы, трава и крапива по пояс, деревянные дома (иногда с наличниками, иногда без), вышитые рушники, русские печи, узкоколейки, строгие деревянные — часто покинутые — церкви, куклы-панки и детские лошадки, вырезанные из березового полена, леденцы-петушки, которые местные привозят на продажу в детских колясках, бани, бездорожье, бескрайние леса. На севере, как подмечают многие, все это «русское» воспринимается острее, пронзительнее, возможно, потому что и сама природа, и люди здесь без сантиментов и без прикрас. Чистая и суровая натура.
Типичная русская деревня в Архангельской области
То же самое можно сказать и про кухню, которая сопровождает на всем северном пути: в городских столовых и в трапезных монастырей, в деревенских избах, где останавливаешься на ночлег, в ресторанах. Вологодская и Костромская область — это терруар Скандинавии, откуда несколько лет назад вышла самая модная высокая кухня, построенная на локальных продуктах. Из преимущественно тех же продуктов на Русском Севере рождается совсем другая кулинарная культура — столь же непохожая на скандинавскую, сколь непохож Каргополь на Эльсинор. Калитки и шаньги, перепечи и посикунчики, морсы из таежных ягод и репяная похлебка, лосятина и медвежатина, томленные в печи с брусникой, грибные супы, щучьи котлеты, паштеты… В ассортименте — заквашенное и засоленное, сушеное, моченое, маринованное, настоянное. Об интересе к этой кухне свидетельствует и только что вышедшая книга рецептов, собранных шефом Рашидом Рахмановым, она называется «Север греет». В июле — особенно.
Жареха из наваги с картофелем в сливках
Жареха — традиционное для Руссского Севера блюдо, которое готовят из чего угодно— из картошки, грибов, рыбы. Поморская жареха обычно готовится из засоленной рыбы (трески или наваги), вымоченной перед приготовлением, — но можно сделать и из свежей.
Жареха из наваги с картофелем в сливках
Гастроном: последние новости
Зарубежный опыт путешествия во времени: рестораны завтрашнего дня 400 тартаров: в Москве стартовала Moscow Restaurant Week Путешествие из Москвы в Ярославль на автомобиле: где побывать и мимо чего не проехать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение