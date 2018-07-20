Путешествие на Русский Север

Полевые цветы, трава и крапива по пояс, деревянные дома (иногда с наличниками, иногда без), вышитые рушники, русские печи, узкоколейки, строгие деревянные — часто покинутые — церкви, куклы-панки и детские лошадки, вырезанные из березового полена, леденцы-петушки, которые местные привозят на продажу в детских колясках, бани, бездорожье, бескрайние леса. На севере, как подмечают многие, все это «русское» воспринимается острее, пронзительнее, возможно, потому что и сама природа, и люди здесь без сантиментов и без прикрас. Чистая и суровая натура.

Типичная русская деревня в Архангельской области

То же самое можно сказать и про кухню, которая сопровождает на всем северном пути: в городских столовых и в трапезных монастырей, в деревенских избах, где останавливаешься на ночлег, в ресторанах. Вологодская и Костромская область — это терруар Скандинавии, откуда несколько лет назад вышла самая модная высокая кухня, построенная на локальных продуктах. Из преимущественно тех же продуктов на Русском Севере рождается совсем другая кулинарная культура — столь же непохожая на скандинавскую, сколь непохож Каргополь на Эльсинор. Калитки и шаньги, перепечи и посикунчики, морсы из таежных ягод и репяная похлебка, лосятина и медвежатина, томленные в печи с брусникой, грибные супы, щучьи котлеты, паштеты… В ассортименте — заквашенное и засоленное, сушеное, моченое, маринованное, настоянное. Об интересе к этой кухне свидетельствует и только что вышедшая книга рецептов, собранных шефом Рашидом Рахмановым, она называется «Север греет». В июле — особенно.

Жареха из наваги с картофелем в сливках

Жареха — традиционное для Руссского Севера блюдо, которое готовят из чего угодно— из картошки, грибов, рыбы. Поморская жареха обычно готовится из засоленной рыбы (трески или наваги), вымоченной перед приготовлением, — но можно сделать и из свежей.

Жареха из наваги с картофелем в сливках