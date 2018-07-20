Как провести выходные в Москве

Завтрак в тихом дворе в центре, прогулка по Москве-реке на теплоходе (бесплатно, кстати) и карбонара в новом паста-баре. Эти выходные вам точно запомнятся!

Завтрак в «Нордеке»

Шеф ресторана «Нордека» Эдуард Волосатов ввел в утреннее меню классические блюда в авторской интерпретации. Чтобы утро по-настоящему задалось, можно заказать пшенную кашу с мармеладом из маракуйи, воздушной пшеницей и зефиром (250 руб.), яйцо-скрэмбл с копченой утиной грудкой, муссом из пармезана и попкорном из полбы (380 руб.), вареники с вишней (380 руб.), фермерский йогурт с карамельной гранулой и свежими ягодами (350 руб.).

Когда: с 10:00 до 12:00 по будням и с 10:00 до 14:00 по выходным.

Где: Трубниковский пер., д. 15, стр. 2.

Прогулка по Москве-реке на теплоходе ресторана Ласточка

В эту субботу можно будеть совершить прогулку по Москве-реке на теплоходе ресторана «Ласточка». Абсолютно бесплатно. Отличная идея — объединить живописные виды и вкусные сочетания. Рекомендуем бронировать стол заранее. Теплоход будет курсировать по Москве-реке три часа, вы точно успеете попробовать десерт.

Когда: 21 июля с 15:00 до 18:00.

Где: ул. Лужники, д. 24, стр. 34.

Карбонара в паста-баре BOB’S Your Uncle

Месяц назад в центре Москвы открылся двухэтажный паста-бар Bob’s Your Uncle (в переводе с англ. «дело в шляпе»). Здесь предлагают здоровый фастфуд, готовят полезную еду быстро и за небольшие деньги. Пасту можно взять с собой или съесть на месте, в ближайшее время заработает доставка. Саму пасту готовят в кафе. Буквально за 1,5 минуты при вас сварят пасту, а именно биголи. Хит — карбонара (260 руб.). Кроме этого, можно заказать и другие виды пасты: песто (210 руб.), арабьяту (210 руб.), пасту с тайским карри (260 руб.), с сингапурским соусом (260 руб.), с грибами и курицей (290 руб.). Любители морепродуктов оценят венецианскую черную пасту с чернилами каракатицы, креветками и красной икрой (290 руб.) и пасту с креветками, кальмарами и базиликом в сливочном соусе (299 руб). Всю пасту падают в экологичных бумажных стаканах. Также в меню есть три вида супов, куриные митболы и сырные крокеты, три варианта салатов, десерты (тирамису; мусс с клубникой; ролл с яблоком, корицей и фирменным карамельным соусом).

Средний чек в Bob’s Your Uncle — 400 руб.

Когда: с 11:00 до 23:00.

Где: ул. Тверская, д. 27, стр. 2.