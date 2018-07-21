Ещё
Электросушилку для рук украли из туалета ресторана McDonald's в районе Коньково
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Электросушилку для рук украли из туалета ресторана McDonald's в районе Коньково 

Агентство «Москва» 21 июля 2018
На юго-западе столицы неизвестный похитил из туалета ресторана McDonald's электросушилку для рук, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 19 июля в полицию обратился ассистент директора ресторана McDonald's, расположенного на ул. Профсоюзная. «Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из мужского туалета сушилку для рук марки Dyson, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выяснили, что туалет ресторана не оборудован видеокамерами, наблюдение есть в зале и на входе. В МВД выясняют обстоятельства случившегося, в том числе сумму ущерба, и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Три человека пострадали во время драки между гостями и работниками ресторана в Восточном Измайлово Блюда разных регионов России представят на кулинарном фестивале в «Сокольниках» 18-19 августа Фильм погибшего в ЦАР режиссера А.Расторгуева покажут в столичном кинотеатре «Пионер»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение