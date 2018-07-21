Электросушилку для рук украли из туалета ресторана McDonald's в районе Коньково

Вечером 19 июля в полицию обратился ассистент директора ресторана McDonald's, расположенного на ул. Профсоюзная. «Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из мужского туалета сушилку для рук марки Dyson, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и выяснили, что туалет ресторана не оборудован видеокамерами, наблюдение есть в зале и на входе. В МВД выясняют обстоятельства случившегося, в том числе сумму ущерба, и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.