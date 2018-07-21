На Даниловском рынке открылась вторая пиццерия Pinsa Maestrello

В Москве открылась вторая по счету итальянская пиццерия Pinsa Maestrello. Она находится на Даниловском рынке, пишут наши коллеги из The Village.

Главная особенность пинс заключается в тесте из трех видов муки: рисовой, соевой и пшеничной, которое гораздо легче, чем тесто классической пиццы. Напитки в пиццерии только безалкогольные: домашние лимонады, фреши, газированные напитки, чай и итальянский кофе. В меню также есть салаты и супы.

Заведение открыли создатели первой пиццерии Pinsa Maestrello на Покровке Джулия Маэстрелло, Фабио Брессан и Маттео Кастанья. Маттео и Джулия отвечают за кухню, а Фабио занимается операционным управлением.

Всего в заведении могут разместиться 18 человек. У пиццерии есть отдельный вход с улицы, что позволит продлить часы работы до 23:00.

Средний чек: 450 рублей Адрес: ул. Мытная, 74