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Электросушилку для рук украли из туалета ресторана быстрого питания в Москве
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Электросушилку для рук украли из туалета ресторана быстрого питания в Москве 

Национальная Служба Новостей 21 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Накануне вечером в полицию обратился ассистент директора ресторана «McDonald's», расположенного на ул. Профсоюзная на юго-западе столицы. По его данным, неизвестный похитил из туалета предприятия общественного питания электросушилку для рук «Dyson», сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Туалет ресторана не оборудован видеокамерами.
В МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сушилка для рук — электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.
Обычно сушилки для рук размещают в общественных туалетах. Бывают автоматические (по сигналу инфракрасного или емкостного датчика) и с кнопочным включением. Основное достоинство — отсутствие необходимости в сменных или бумажных полотенцах.
В то же время существует исследование, показавшее, что по сравнению с бумажными полотенцами, сушилки для рук, установленные в общественных местах, способствуют распространению бактерий как непосредственно на руках, так и в окружающем воздух.
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