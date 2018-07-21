Электросушилку для рук украли из туалета ресторана быстрого питания в Москве

Накануне вечером в полицию обратился ассистент директора ресторана «McDonald's», расположенного на ул. Профсоюзная на юго-западе столицы. По его данным, неизвестный похитил из туалета предприятия общественного питания электросушилку для рук «Dyson», сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах

Туалет ресторана не оборудован видеокамерами.

В МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сушилка для рук — электрический прибор, нагревающий воздух и подающий его вниз для сушки рук, после того, как руки были вымыты.

Обычно сушилки для рук размещают в общественных туалетах. Бывают автоматические (по сигналу инфракрасного или емкостного датчика) и с кнопочным включением. Основное достоинство — отсутствие необходимости в сменных или бумажных полотенцах.

В то же время существует исследование, показавшее, что по сравнению с бумажными полотенцами, сушилки для рук, установленные в общественных местах, способствуют распространению бактерий как непосредственно на руках, так и в окружающем воздух.