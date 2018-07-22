Запустился второй винный бар pop up MONO

На веранде сырного ресторана CHEESE Connection, запустился второй винный бар pop up MONO. Бар работает только в летние месяцы и за это время успеет познакомить гостей с 4 сортами винограда: рислинг, гевюрцтраминер, совиньон и шардоне.

Pop up MONO — это творческая лаборатория Елены Догузовой, создателя 4 винных карт, которые меняют друг друга каждые три недели, Алексея Айзена , создавшего меню специально для бара и Ирины Ходзинской , как главного идеолога и зачинщика (можем убрать это слово). MONO — это процесс поиска и эксперимента, а также проводника в мир шардоне, совиньона, рислинга и гевюрцтраминера. Каждая винная карта, состоит из более 30 позиций одного сорта винограда и полностью обновляется каждые 3 недели. Суммарно за лето у гостей будет возможность попробовать около 140 видов совершенно разный белых вин. Демократичные и дорогие, легкие и плотные, кислотные и сладкие вина соседствуют в меню, давая гостю небывалую до этого момента возможность выбора. Это самая большая и единственная винная моносортовая история в нашем городе.

"Все винные бары, как правило, предлагают своим гостям от одной до трех вариаций каждого сорта винограда. Это вполне объяснимо, размерами склада и другими техническими особенностями. Но, мы подумали, что кто-то должен стать первым, и в формате pop up проекта это вполне осуществимо, ведь таким образом наши гости смогут узнать невероятно широкую палитру вкуса и того, как «видят» виноделы один сорт винограда в разных регионах нашей планеты", — говорит основатель проекта MONO, Ирина Ходзинская.

Каждому сорту отведено всего 3 недели и все вино можно заказывать по бокалам. Сейчас заканчивается неделя Совиньона и следующий на очереди Рислинг. Таким образом, за один вечер каждый гость сможет попробовать совершенно различные оттенки вкусов и, возможно, найти наиболее оптимальный для себя, подходящий не только по вкусу, но и по характеру.

Отдельным бонусом для гостей MONO стало то, что в конце каждой третьей недели, перед запуском нового сорта, будет устраиваться тотальная распродажа предыдущего, когда все вина будут Продаваться по себестоимости. Сейчас, 21 по 26 июля, идет распродажа 26 разных вин из одного и того же сорта — совиньона, включая игристые и десертные.

Шеф-повар Алексей Айзен разработал для этого проекта отдельное меню, в котором паштет из курицы удачно соседствует с черничным желе, малиновая пастила со страчателлой из собственной сыроварни, лосось терияки с игрой морского ежа и икрой форели, и многое другое.