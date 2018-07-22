Ещё
Запустился второй винный бар pop up MONO
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Запустился второй винный бар pop up MONO 

Kitchenmag 22 июля 2018
Фото: Kitchenmag
На веранде сырного ресторана CHEESE Connection, запустился второй винный бар pop up MONO. Бар работает только в летние месяцы и за это время успеет познакомить гостей с 4 сортами винограда: рислинг, гевюрцтраминер, совиньон и шардоне.
Pop up MONO — это творческая лаборатория Елены Догузовой, создателя 4 винных карт, которые меняют друг друга каждые три недели, Алексея Айзена, создавшего меню специально для бара и Ирины Ходзинской, как главного идеолога и зачинщика (можем убрать это слово). MONO — это процесс поиска и эксперимента, а также проводника в мир шардоне, совиньона, рислинга и гевюрцтраминера. Каждая винная карта, состоит из более 30 позиций одного сорта винограда и полностью обновляется каждые 3 недели. Суммарно за лето у гостей будет возможность попробовать около 140 видов совершенно разный белых вин. Демократичные и дорогие, легкие и плотные, кислотные и сладкие вина соседствуют в меню, давая гостю небывалую до этого момента возможность выбора. Это самая большая и единственная винная моносортовая история в нашем городе.
"Все винные бары, как правило, предлагают своим гостям от одной до трех вариаций каждого сорта винограда. Это вполне объяснимо, размерами склада и другими техническими особенностями. Но, мы подумали, что кто-то должен стать первым, и в формате pop up проекта это вполне осуществимо, ведь таким образом наши гости смогут узнать невероятно широкую палитру вкуса и того, как «видят» виноделы один сорт винограда в разных регионах нашей планеты", — говорит основатель проекта MONO, Ирина Ходзинская.
Каждому сорту отведено всего 3 недели и все вино можно заказывать по бокалам. Сейчас заканчивается неделя Совиньона и следующий на очереди Рислинг. Таким образом, за один вечер каждый гость сможет попробовать совершенно различные оттенки вкусов и, возможно, найти наиболее оптимальный для себя, подходящий не только по вкусу, но и по характеру.
Отдельным бонусом для гостей MONO стало то, что в конце каждой третьей недели, перед запуском нового сорта, будет устраиваться тотальная распродажа предыдущего, когда все вина будут Продаваться по себестоимости. Сейчас, 21 по 26 июля, идет распродажа 26 разных вин из одного и того же сорта — совиньона, включая игристые и десертные.
Шеф-повар Алексей Айзен разработал для этого проекта отдельное меню, в котором паштет из курицы удачно соседствует с черничным желе, малиновая пастила со страчателлой из собственной сыроварни, лосось терияки с игрой морского ежа и икрой форели, и многое другое.
Kitchenmag: последние новости
В Лужниках идет фестиваль Taste of Moscow 2018 В ресторане Burger&Pizzetta открылась летняя веранда В Москве открылся первый "Теремок" в новом формате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение