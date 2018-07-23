Италия, Индонезия, Турция: в столице проходят фестивали иностранной культуры

В среду, 25 июля, в Москве Музей AZ откроет итальянский кинолекторий, на котором горожане смогут увидеть классику итальянского кинематографа: фильмы Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи , Пьера Паоло Пазолини и других. «Вечерняя Москва» решила рассказать, где еще в Москве можно приобщиться к культуре разных стран до конца лета-2018.

Большой фестиваль Италии (Grand Italia Fest)

В саду «Эрмитаж» 28 и 29 июля пройдет фестиваль итальянской культуры, во время которого парк превратится в маленький уголок Италии.

Со сцены здесь будут звучать оперные арии на итальянском языке, в отдельной зоне пройдут лекции по итальянской живописи и занятия по языку, а также кулинарные мастер-классы по приготовлению пиццы и пасты.

При этом, чтобы попробовать итальянскую кухню, не придется готовить ее самому — здесь расположится ярмарка, на которой посетители смогут купить итальянские сыры и вина.

Место здесь найдется и для изучения нового — в местном лектории гостям расскажут об архитектуре и искусстве эпохи Возрождения.

Фестиваль Турции-2018

Приобщиться к турецкой культуре москвичи смогут с 10 по 12 августа в парке «Красная Пресня». На эти три дня вся территория парка станет маленькой Турцией — здесь появятся миниатюрные памятники архитектуры восточной страны, а также самые знаменитые туристические места.

На фестивале можно будет попробовать турецкую кухню, послушать концерт, который перенесет посетителей в настоящую восточную сказку с песнями и танцами, а также узнать побольше об истории Османской империи — могущественного предшественника Турции.

Не обойдется на празднике и без мастер-классов, которые проведут именитые шеф-повара из турецких ресторанов.