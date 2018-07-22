Ничего не может быть приятнее, чем получить ответ на вопрос, мучивший в течение 15 лет

Как и тысячи других детей, в детстве я каждый день слышала с кухни крик: «Иди есть суп!» Я шла, но лет с четырех в голове моей застрял вопрос: «почему суп называется супом?» Этому вопросу я посвящала многочасовые раздумья перед сном, он был для меня важнее, чем узнать смысл жизни.

Родители и словари не смогли ответить на него, и со временем он забылся. Вспомнила я об этом лишь на втором курсе института, во время лекции по языкознанию. Преподаватель сказала, что в абсолютном своем большинстве названия окружающих нас предметов ничем не мотивированы, но вот суп, например, зовется супом не просто так: название это звукоподражательное, пошло от звука, с которым люди, гм, прихлебывают? всасывсют? (ну вы поняли) это блюдо. Так я получила ответ на мучивший меня почти 15 лет вопрос.

Вы же теперь знаете чуть больше.