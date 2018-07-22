Ещё
Ничего не может быть приятнее, чем получить ответ на вопрос, мучивший в течение 15 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Ничего не может быть приятнее, чем получить ответ на вопрос, мучивший в течение 15 лет 

Карельские вести 22 июля 2018
Фото: Карельские вести
Как и тысячи других детей, в детстве я каждый день слышала с кухни крик: «Иди есть суп!» Я шла, но лет с четырех в голове моей застрял вопрос: «почему суп называется супом?» Этому вопросу я посвящала многочасовые раздумья перед сном, он был для меня важнее, чем узнать смысл жизни.
Родители и словари не смогли ответить на него, и со временем он забылся. Вспомнила я об этом лишь на втором курсе института, во время лекции по языкознанию. Преподаватель сказала, что в абсолютном своем большинстве названия окружающих нас предметов ничем не мотивированы, но вот суп, например, зовется супом не просто так: название это звукоподражательное, пошло от звука, с которым люди, гм, прихлебывают? всасывсют? (ну вы поняли) это блюдо. Так я получила ответ на мучивший меня почти 15 лет вопрос.
Вы же теперь знаете чуть больше.
Карельские вести: последние новости
Кассир предположила, что он изменял своей жене. Но то, что он сказал в ответ — это бесценно! В продаже появилось голубое вино 8 самых натуралистичных сцен изнасилования в истории кинематографа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение