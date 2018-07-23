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В винотеке Touché состоится ужин с шеф-поваром Аделин Граттар
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В винотеке Touché состоится ужин с шеф-поваром Аделин Граттар 

Kitchenmag 23 июля 2018
Фото: Kitchenmag
Сегодня состоится ужин с шеф-поваром парижского ресторана Yam'Tcha (1* Michelin) Аделин Граттар. В меню ресторана соединяются традиции китайской кухни с современной парижской. За неординарное переплетение французских традиций и китайских кулинарных техник ресторан Yam'Tcha получил звезду Michelin уже через несколько месяцев после открытия. Сама Граттар стала и остается одной из главных звезд на парижской ресторанной сцене.
В стоимость ужина входит сет из 7 блюд, виски в формате фудпейринг и коктейли, пишет Restoclub.
Меню (возможны изменения):
Фуа-гра спринг-ролл / огурец в сычуаньском стиле / говяжий хвост и устрица;
Баклажан и вонтон-краб во фритюре / кисло-сладкий соус;
Жареный голубой лобстер;
Лапша из батата / грибы шиитаке / икра;
Курица свободного выгула / винный соус шаосин / уксус;
"Клафути де серис и имбирный конфи" / малина / оливковоемасло;
Щавелевый суп и миндальный сорбер.
Стоимость: 6700 руб. Адрес: ул. Рочдельская 15, стр. 22
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