В винотеке Touché состоится ужин с шеф-поваром Аделин Граттар

Сегодня состоится ужин с шеф-поваром парижского ресторана Yam'Tcha (1* Michelin) Аделин Граттар. В меню ресторана соединяются традиции китайской кухни с современной парижской. За неординарное переплетение французских традиций и китайских кулинарных техник ресторан Yam'Tcha получил звезду Michelin уже через несколько месяцев после открытия. Сама Граттар стала и остается одной из главных звезд на парижской ресторанной сцене.

В стоимость ужина входит сет из 7 блюд, виски в формате фудпейринг и коктейли, пишет Restoclub.

Меню (возможны изменения):

Фуа-гра спринг-ролл / огурец в сычуаньском стиле / говяжий хвост и устрица;

Баклажан и вонтон-краб во фритюре / кисло-сладкий соус;

Жареный голубой лобстер;

Лапша из батата / грибы шиитаке / икра;

Курица свободного выгула / винный соус шаосин / уксус;

"Клафути де серис и имбирный конфи" / малина / оливковоемасло;

Щавелевый суп и миндальный сорбер.

Стоимость: 6700 руб. Адрес: ул. Рочдельская 15, стр. 22