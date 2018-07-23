Бурятия представит национальную кухню и культуру в Греции и Японии

УЛАН-УДЭ, 23 июля. / ТАСС /. Власти Республики Бурятия в рамках завершившейся «Недели туризма на Великом шелковом пути» заключили соглашение с Международным эногастрономическим центром по развитию гастрономического туризма — в конце года кухня и культура республики будет представлена в Греции и Японии. Об этом сообщила в понедельник ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

"Мы заключили соглашение с Международным эногастрономическим центром, который занимается развитием территорий через представление национальной региональной кухни, через гастрономический туризм. В этом году мы будем участвовать в Российской гастрономической неделе — в октябре в Греции и в ноябре в Японии", — сказала она.

По словам Бадмацыреновой, гости фестиваля из Греции заинтересовались культурой старообрядцев. «Мы повезем не только шефов, но и творческие коллективы, … будут выставки национальных сувениров — такие мини-дни Бурятии», — добавила министр.