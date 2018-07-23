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Бурятия представит национальную кухню и культуру в Греции и Японии
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Бурятия представит национальную кухню и культуру в Греции и Японии 

ТАСС 23 июля 2018
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия в рамках завершившейся «Недели туризма на Великом шелковом пути» заключили соглашение с Международным эногастрономическим центром по развитию гастрономического туризма — в конце года кухня и культура республики будет представлена в Греции и Японии. Об этом сообщила в понедельник ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
"Мы заключили соглашение с Международным эногастрономическим центром, который занимается развитием территорий через представление национальной региональной кухни, через гастрономический туризм. В этом году мы будем участвовать в Российской гастрономической неделе — в октябре в Греции и в ноябре в Японии", — сказала она.
По словам Бадмацыреновой, гости фестиваля из Греции заинтересовались культурой старообрядцев. «Мы повезем не только шефов, но и творческие коллективы, … будут выставки национальных сувениров — такие мини-дни Бурятии», — добавила министр.
"Неделя туризма на Великом шелковом пути" проходила в Бурятии с 17 по 22 июля. Она была организована правительством республики совместно с Министерством культуры РФ и UNWTO — Всемирной туристской организацией при ООН.
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