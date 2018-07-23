Семья с Крита откроет греческую кулинарию рядом с резиденцией губернатора

На улице Толмачёва рядом с «Паштетом» и резиденцией губернатора скоро откроется кулинария. Заведение открывает семья из Греции.

Светлана уже 20 лет живёт в Ираклионе, у нее и мужа-грека там семейный бизнес. Как рассказала Е1.RU женщина, на Крите уже работают несколько заведений, а сейчас она решила открыть кулинарию и в родном городе.

— Я замужем за греком, а он уже в четвёртом поколении кондитер, — рассказала Е1.RU Светлана. — Концепция нашего заведения направлена на семью. Это будет совместный проект известной греческой кондитерской вместе с моим вторым партнёром, который из Екатеринбурга У неё большая ферма по производству сыра и всей молочки, поэтому все основные ингредиенты будут наши собственные, с фермы. Специалисты будут греки — с нашей стороны. Шоколад и кофе будут завозиться под нашим брендом из Европы.

На Крите семейные кулинарии называются «Костис» — так зовут мужа Светланы. А заведение на Толмачёва назовут в честь её дочки — «Мария».

— В основном у нас будет мороженое из натурального молока и шоколадные конфеты, — добавила Светлана. — Производство будет тоже здесь, открыться планируем через несколько недель.

Улица Толмачёва обросла ресторанами и кофейнями. В прошлом году там открылось китайское бистро Jang Su.