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Семья с Крита откроет греческую кулинарию рядом с резиденцией губернатора
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Семья с Крита откроет греческую кулинарию рядом с резиденцией губернатора 

e1.ru 23 июля 2018
Фото: e1.ru
На улице Толмачёва рядом с «Паштетом» и резиденцией губернатора скоро откроется кулинария. Заведение открывает семья из Греции.
Светлана уже 20 лет живёт в Ираклионе, у нее и мужа-грека там семейный бизнес. Как рассказала Е1.RU женщина, на Крите уже работают несколько заведений, а сейчас она решила открыть кулинарию и в родном городе.
— Я замужем за греком, а он уже в четвёртом поколении кондитер, — рассказала Е1.RU Светлана. — Концепция нашего заведения направлена на семью. Это будет совместный проект известной греческой кондитерской вместе с моим вторым партнёром, который из Екатеринбурга У неё большая ферма по производству сыра и всей молочки, поэтому все основные ингредиенты будут наши собственные, с фермы. Специалисты будут греки — с нашей стороны. Шоколад и кофе будут завозиться под нашим брендом из Европы.
На Крите семейные кулинарии называются «Костис» — так зовут мужа Светланы. А заведение на Толмачёва назовут в честь её дочки — «Мария».
— В основном у нас будет мороженое из натурального молока и шоколадные конфеты, — добавила Светлана. — Производство будет тоже здесь, открыться планируем через несколько недель.
Улица Толмачёва обросла ресторанами и кофейнями. В прошлом году там открылось китайское бистро Jang Su.
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