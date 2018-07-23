Джин из BTS открыл новый ресторан

Джин из BTS открыл новый ресторан вместе со своим братом — информация об этом разлетелась по соцсетям июля. Ресторан под названием «Ossu» находится в Сеуле, недалеко от озера Сокчон и специализируется на японских блюдах, приготовленных на пару.

В день открытия Джина буквально завалили цветами: полюбоваться на его детище пришли его родители, друзья, Бан ШиХёк (Bang) и другие. Похоже, один из участников, Чимин, уже тоже успел забежать в ресторан на ужин.

После небольшого интернет-исследования фанатам удалось узнать чуть больше о ресторане Джина. Он был открыт 10 апреля года, а его официальным управляющим является брат музыканта, Kim. В официальных документах Джин значится как «член совета директоров по бизнесу». ;

Поклонники тут же оставили сотни положительных отзывов о еде в новом ресторане музыканта.

«Еда просто ОТМЕННАЯ! Он открылся только недавно», — написал кто-то из.

Ну а те, кто еще успел ознакомиться с меню или просто живет далеко, поздравили музыканта с началом бизнеса и пожелали ему и его брату дальнейших успехов в работе над рестораном.