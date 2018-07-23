Ещё
Джин из BTS открыл новый ресторан
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Джин из BTS открыл новый ресторан 

Popcake.tv 23 июля 2018
Фото: Popcake.tv
Джин из BTS открыл новый ресторан вместе со своим братом — информация об этом разлетелась по соцсетям июля. Ресторан под названием «Ossu» находится в Сеуле, недалеко от озера Сокчон и специализируется на японских блюдах, приготовленных на пару.
В день открытия Джина буквально завалили цветами: полюбоваться на его детище пришли его родители, друзья, Бан ШиХёк (Bang) и другие. Похоже, один из участников, Чимин, уже тоже успел забежать в ресторан на ужин.
После небольшого интернет-исследования фанатам удалось узнать чуть больше о ресторане Джина. Он был открыт 10 апреля года, а его официальным управляющим является брат музыканта, Kim. В официальных документах Джин значится как «член совета директоров по бизнесу». ;
Поклонники тут же оставили сотни положительных отзывов о еде в новом ресторане музыканта.
«Еда просто ОТМЕННАЯ! Он открылся только недавно», — написал кто-то из.
Ну а те, кто еще успел ознакомиться с меню или просто живет далеко, поздравили музыканта с началом бизнеса и пожелали ему и его брату дальнейших успехов в работе над рестораном.
Popcake.tv: последние новости
Джастин Бибер и Хейли Болдуин снова улетели вдвоём Кто круче Элджей или Егор Крид? Куда пропала Рианна?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение