«Макдоналдс» снова экспериментирует со своим лого

На протяжении десятилетий логотип «Макдоналдса» считался не просто легендарным — вечным. Теперь с этим утверждением можно поспорить, уже больно много вариаций за последнее время он претерпел.

Ранее в честь Международного женского дня «Макдоналдс» перевернул свой лого, превратив его в букву «W», обозначающую «Woman». А совсем недавно логотип был переделан в дорожные знаки. Шалость удалась, и на фестивале «Каннские Львы» сеть ресторанов быстрого питания была удостоена Grand Prix в категории OOH.

В своей новой кампании «Макдоналдс» разрезал свою известную букву «М», чтобы рассказать о новинке своей сети — кастомизированных бургерах.

Своим примером «Макдоналдс» поощряет гостей ресторана изменять состав блюда по своему вкусу.

Креативная идея проекта принадлежит немецкому представительству агентства Leo Burnett.