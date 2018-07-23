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«Макдоналдс» снова экспериментирует со своим лого
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«Макдоналдс» снова экспериментирует со своим лого 

Sostav.ru 23 июля 2018
Фото: Sostav.ru
На протяжении десятилетий логотип «Макдоналдса» считался не просто легендарным — вечным. Теперь с этим утверждением можно поспорить, уже больно много вариаций за последнее время он претерпел.
Ранее в честь Международного женского дня «Макдоналдс» перевернул свой лого, превратив его в букву «W», обозначающую «Woman». А совсем недавно логотип был переделан в дорожные знаки. Шалость удалась, и на фестивале «Каннские Львы» сеть ресторанов быстрого питания была удостоена Grand Prix в категории OOH.
В своей новой кампании «Макдоналдс» разрезал свою известную букву «М», чтобы рассказать о новинке своей сети — кастомизированных бургерах.
Своим примером «Макдоналдс» поощряет гостей ресторана изменять состав блюда по своему вкусу.
Креативная идея проекта принадлежит немецкому представительству агентства Leo Burnett.
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