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Антон Комолов открыл собственный бизнес
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Антон Комолов открыл собственный бизнес 

Russianshowbiz.info 23 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Ведущий Антон Камолов опубликовал фотографию около ресторана с названием «Casa Anton».
Камолов пошутил, что он наконец-то «замутил» собственный бизнес, и пригласил всех в гости. Также ведущего очень зацепило название «casa», которое он ассоциировал исключительно с главной фразой всех закусочных — «Свободная касса».
Поклонники предположили, что в настоящее время Антон отдыхает в Италии, а вывеска, около которой сфотографировался ведущий, является вывеской ресторана. Рядом с Камоловым можно увидеть большое меню на итальянском языке.
В комментариях читатели спросили звезду, почему он дал не всю важную информацию, например, не уточнил, в каком городе находится и по какому адресу можно найти такое заведение. «Диарио настораживает, особенно в сочетании с словом меню», — пошутили читатели, не отставая от своего кумира-юмориста.
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