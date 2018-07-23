Антон Комолов открыл собственный бизнес

Ведущий Антон Камолов опубликовал фотографию около ресторана с названием «Casa Anton».

Камолов пошутил, что он наконец-то «замутил» собственный бизнес, и пригласил всех в гости. Также ведущего очень зацепило название «casa», которое он ассоциировал исключительно с главной фразой всех закусочных — «Свободная касса».

Поклонники предположили, что в настоящее время Антон отдыхает в Италии, а вывеска, около которой сфотографировался ведущий, является вывеской ресторана. Рядом с Камоловым можно увидеть большое меню на итальянском языке.

В комментариях читатели спросили звезду, почему он дал не всю важную информацию, например, не уточнил, в каком городе находится и по какому адресу можно найти такое заведение. «Диарио настораживает, особенно в сочетании с словом меню», — пошутили читатели, не отставая от своего кумира-юмориста.