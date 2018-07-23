Представители МГУПП приняли участие в закрытии фестиваля «Русская кухня»

В Измайловском кремле завершился первый международный фестиваль «Русская кухня», в котором Московский государственный университет пищевых производств из Сокола принимал активное участие.

«За время проведения фестиваля гостям была предложена насыщенная кулинарно-развлекательная программа: «Высокая кухня», «Литературная кухня», «Домашняя кухня», «Историческая кухня», «Кухня регионов и народов России», — говорится в сообщении на официальном сайте университета.

Фестиваль был организован совместно с Московской ассоциацией кулинаров, Советом по развитию этнотуризма при Ассамблее народов Евразии и WorldSkills — Союзом «Молодые профессионалы». В закрытии приняли участие, в том числе, представители МГУПП. (ео)