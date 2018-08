400 тартаров: в Москве стартовала Moscow Restaurant Week

С 23 июля в столице стартует Moscow Restaurant Week — в этом году летние ресторанные недели будут посвящены тартарам: свежим и легким, сочным и красочным, из самых разнообразных продуктов, овощей, ягод и фруктов.

Шеф-повара ста лучших московских ресторанов придумали для фестиваля специальные меню тартаров: из говядины различных отрубов, ягнятины, дичи, тунца, сибаса и лангустина, лосося и краба, сезонных овощей, фруктов, цветов и трав.

Организаторы Moscow Restaurant Week Игорь Губернский и Артём Байбуз решили провести конкурс «Лучший тартар Москвы» среди шеф-поваров ресторанов-участников, победителя в котором выберет профессиональное жюри. Кроме этого выбрать победителя и отдать приз зрительских симпатий может каждый гость фестиваля — для этого необходимо оставить свой голос за понравившийся ресторан на сайте gastronomic.ru.

В Moscow Restaurant Week участвуют: АИСТ, Белуга, БОК, Буйабес, Владивосток 3000, Восход, Воронеж, Горыныч, Итальянец, Китайская грамота, КОМБИНАТ, Макото, На Мосфильмовской, На свежем воздухе, Никита, Нэко, Пирог Мясника, Праймбиф бар, Рыба Мечты, Рыба Моя, Северяне, Паб Ло Пикассо, Сибирьсибирь, Сыроварня, Тоторо, Бистро Филе, Хлеб и Вино, Южане, 800 Contemporary Steak, Adri BBQ, Aviator, Baltschug Kempinski Moscow, Bird BQ, Bjorn, Bolognetta Osteria&Pizzeria, Bro & N, Buono, Büro TSUM, Butler, Cacciatore, Chicha, Christian, CocoLambert, Community, Corner cafe&kitchen, Crabber, Craft Kitchen, Dante Kitchen&Bar, Dilly, Erwin. Река, Erwin. Река. Море. Океан, Food Embassy, Gayane's, Glenuill, Go East by Lamberti, Goodman, Il Tocco, Insight, Jamie's Italian, Little White, Luciano, Madame Wong, Margarita Bistro, MEGUmi, Mercedes Bar, Modus, Montifiori, Molon Lave Bar, MoreGrill, Mushrooms, MyMoscow WOW, Nordeka, Novel, Osteria della Piazza Bianca, OVO by Carlo Cracco, Pescatore, Remy Kitchen Bakery, RFR ГРИЛЬ, Saxon+Parole, Selfie, Seven, Shiba, Sirena, Steak It Easy, Stories, The Mad Cook, Tilda, Touche, Twins Wine Space, Varvara café, Yura, Quarantotto, Zodiac.

Во время проведения фестиваля в этих ресторанах действует специальное предложение: при заказе коктейля Le Grand Fizz дегустационный тартар — бесплатно. В рамках фестиваля пройдет несколько мероприятий, первое из которых состоится уже в этот четверг — 26 июля, начиная с 19:00 в ADRI BBQ пройдёт испанский вечер, посвящённый тартарам. Любимый москвичами «мишленовский» испанец Адриан Кетглас и шеф ресторана Константин Турков будут угощать гостей авторскими тартарами, а сам ресторан превратится в сцену для фламенко и наполнится живой музыкой.

Подробнее на официальном сайте фестиваля gastronomic.ru