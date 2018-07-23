Ресторан «Южане»: ну очень полезное сезонное меню

В ресторане появилось семь новых сезонных блюд. Для начала — брускетта с домашним кукурузным хлебом, розовыми томатами и сладкой клубникой, кинзой и красным базиликом (490 руб.). Затем кукуруза с боттаргой, вяленой икрой кефали, и выдержанным сыром (390 руб.). И следом летний салат с домашним запеченным сулугуни, томатами, абрикосами и персиками под песто из щавеля (520 руб.).

Поосновательнее: баранье оссобуко с кашей из кукурузы (1290 руб.). Полегче — суп из копченых томатов, вариация гаспачо, с бурратой и сыровяленым окороком, огуречным фрешем, стеблем сельдерея, а вдобавок — с черешней и абрикосами (590 руб.). Еще один вариант — утиная ножка под соусом из вишни (890 руб.).

На десерт — сорбет из жимолости и пряный бисквит из бородинского хлеба (490 руб.) и лимонад на выбор (320 р.) — фейхоа с клубникой, облепиха с ромашкой, киви с молочным улуном, а еще лимонад из только созревшего зеленого горошка и «Ультрамарин» с барбарисом, голубикой и лавандовым тоником.

Адрес: ул. Академика Сахарова, 10 Подробнее: https://peopletalk.ru/article/restoran-yuzhane-nu-ochen-poleznoe-sezonnoe-menyu/