Израильская кухня с гастролями в Москве: к нам едет шеф из Тель-Авива Илан Авидан

В последнюю неделю июля в ресторане I’van Gogh пройдет серия из четырех особенных ужинов. На каждом из них израильский шеф Илан Авидан приготовит сет из пяти блюд, в основе которых — европейская классика, приправленная ближневосточными специями. «Я вырос на юге Тель-Авива, в районе Яффа, где израильтяне и арабы живут по соседству. Моя мама — марокканка по рождению, всегда много времени проводила на кухне. Разные блюда, знакомые с самого детства, сформировали мою собственную вкусовую базу, на которой и основывается мой особый стиль работы. Конечно же, все это повлияло на мое видение того, какой должна быть настоящая еда», — рассказывает шеф.

Гастрольное меню Илана включает в себя несколько частей: закуски, горячие блюда, десерт и традиционные напитки, например, мини-коктейль на основе арака с миндальным сиропом и мятой. На закуску гостям предложат севиче из белой рыбы и паштет из куриной печени с хрустящими тостами. Основное блюдо можно будет выбрать: если хотите углубиться в кулинарные традиции Тель-Авива, возьмите филе белой рыбы на гриле в крошке из черного перца, с гарниром из сладкого картофеля и артишока. Для любителей мяса подадут медальоны из говядины на гриле с картофельно-каштановым пюре, овощами гриль и соусом на основе саке. Под занавес — десерт «Малахаби» — заварной крем с экстрактом из цветов, растущих на Ближнем Востоке, в сочетании с цветочным сиропом и кардамоном и украшенный кокосом и арахисом.