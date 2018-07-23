Большой Фестиваль Италии в саду Эрмитаж

28 и 29 июля в саду Эрмитаж в Москве во второй раз пройдет Большой Фестиваль Италии/Grand Italia Fest. На главной сцене выступят оперные и эстрадные артисты и исполнители из Италии и России. Меццо-сопрано итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляра Муравицкая и баритон Александр Полковников исполнят арии итальянской оперы. С сольными концертами выступят певец и музыкант-виртуоз Альберто Чикарелли и итальянский певец Сон Паскаль. Несколько сетов сыграют российские группы Fortuna Brass band и кавер-группа Mikki L'Angelo. А вечером на большом экране покажут новые итальянские комедии.

Старт фестивалю даст парад знаменосцев. Он возник после первых реконструкций рыцарских турниров в середине прошлого века в городе Ареццо. В средние века знаменосцы со стягами и гербами рыцарей играли видную роль в военных походах, процессиях и торжествах. Сейчас жанр вырос в отдельный вид уличного искусства. «Игры флагов», как их называют, динамичное и незабываемое зрелище, объединяющее музыку, акробатику и хореографию. На фестивале в Москве выступит один из самых известных коллективов Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.

Отдельная зона будет посвящена Итальянской ферме — часть парка преобразится и станет копией тосканских пейзажей. Там будет установлена давильня винограда. Примерить на себя роль героя Челентано из фильма «Укрощение строптивого» смогут все желающие. Лучшие давильщики получат призы от организаторов.

На соседнем Mercato будет продавать фермерские продукты и традиционные итальянские товары — оливковое масло, сыры, оливки, вяленые томаты, пасту ручной работы, кондитерские изделия и натуральную косметику по старинным аптекарским рецептам итальянских марок.

Блюда итальянской кухни: паста, пицца, ризотто, настоящее итальянское мороженое, десерты и кофе — можно будет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Piazza del Gusto. Тут же будут готовить пьядину (специалитет региона Эмилия-Романья), круглую лепешка с разными начинками.

Оценив блюда итальянской кухни, можно будет попробовать приготовить их самостоятельно в рамках Кулинарных мастер-классов. Шеф-повара из Италии и московских итальянских ресторанов поделятся секретами приготовления ризотто, пасты и лазаньи. А как приготовить настоящую итальянскую пиццу расскажет специально приглашенный пиццайоло.

Ценители эксклюзивных вещичек смогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии — посуду, украшения, аксессуары и предметы интерьера на настоящем итальянском Vintage Bazar.

В этом году на фестивале пройдет несколько модных показов. Итальянский дом CNA Federmoda привозит последние коллекции модных итальянских брендов специально на фестиваль — Colb, Landy Fancy, Mori Castello, Luisa Maria Lugli, Green Coast, Atelier Barbara Montagnoli пройдут по подиуму в саду Эрмитаж.

В зоне Italia D'Arte пройдут вернисаж и мастер-классы по живописи. Вдохновение будем черпать у великих итальянских мастеров и осваивать пейзажную технику позднего Ренессанса.

В Libreria/Литературной зоне будет организован бук-кроссинг, так что на фестиваль смело можно захватить несколько книг и обменять их на что-то новое. К обмену принимаются любые авторы и жанры; книги должны быть либо на итальянском языке о чем угодно, или на русском — об Италии. Помимо этого, можно будет приобрести учебную литературу по итальянскому языку и записаться на курсы.

Итальянская школа, организованная Centro Italiano, будет работать все дни фестиваля. Преподаватели из Италии в игровой форме раскроют гостям истинный смысл итальянского приветствия, шуток, актуальных фраз и, конечно, итальянских жестов.

Еще лучше узнать Италию можно будет, послушав итальянских и российских спикеров в Лектории.

Запланировать свое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всех гостей будут действовать специальные предложения по организации поездки.

В Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз. Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большой яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.

Маленькие гости тоже не останутся без внимания. Для них предусмотрена зона Италия для детей — еще один довод в пользу того, чтобы отправится на фестиваль всей семьей. Веселые мастер-классы, анимация, конкурсы и интересные задания, которые познакомят детей с итальянскими традициями.

Гостей фестиваля также ждут яркие фотозоны, фотовыставка, где будут представлены все регионы Италии, и многое другое.