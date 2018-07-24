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Екатеринбуржцев удивят гастрономическим театром
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Екатеринбуржцев удивят гастрономическим театром 

Overtime.life 24 июля 2018
Фото: Overtime.life
28-29 июля в Екатеринбурге пройдет крупнейший гастрономический фестиваль «О, да! Еда!», на площадке которого будет организован гастрономический театр. Театр является одной самых популярных и полезных площадок фестиваля, формат позволяет гостям быть не просто зрителями, но и активными участниками. В течение двух дней здесь пройдут поединки, гастрономические шоу и кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров города: Михаила Аракелова, шефа «Стейк Хауса», Андрея Бова из ресторана «1991», Александра Кирьянова, главного на кухне в «Bar Bazar» и других.
Гастрономический театр развернет свою сцену на Вкусном бульваре от ТЦ «МЕГА», одной из главных площадок фестиваля. На самой большой кухне Екатеринбурга лучшие повара каждый час будут демонстрировать максимум своих возможностей, а гости мероприятия попробуют интересные блюда и узнают хитрости приготовления еды из меню любимых ресторанов.
Хедлайнером фестиваля станет известный итальянский повар, уже много лет живущий в России — Валентино Бонтемпи. Он в совершенстве владеет технологией и основными приемами приготовления блюд высокой диетической гастрономии. Тем, кто следит за своим питанием, ведет активный образ жизни и ценит итальянскую кухню, будет интересен мастер-класс от приглашенного мастера по приготовлению авторского инновационного блюда — пинцы. По самостоятельно восстановленному древнему римскому рецепту, знаменитый шеф-повар из особых продуктов сотворит чудо гастрономии, которое издавна готовили и так любили итальянцы.
Специально для любителей азарта, соперничества и модных тусовок в гастро-театре пройдут кулинарные поединки. В одной из таких гастрономических битв сойдутся команды королев конкурса «Мисс Екатеринбург» и шоумены нашего города.
Вкусный фестиваль не обойдет и самых маленьких гостей. Специально для детей пройдет мастер-класс по приготовлению цветной сладкой пасты. Ребята сами будут растягивать тесто и нарезать его в специальной машине для приготовления пасты. Куратор также поделится секретом теста и расскажет, что сделать, чтобы паста получилось плотной и разноцветной. Такой десерт не оставит равнодушным ни одного ребенка.
Стоимость участия в фестивале составляет 200 рублей за один день для основной категории граждан, 100 рублей — для студентов, детей и пенсионеров. Семьи, состоящие из трех человек и более, могут приобрести «семейные» билеты за 500 рублей.
Ожидается, что проходимость фестиваля составит более 35 000 человек. В прошлом году на нем побывало порядка 30 000 гостей.
В течение двух дней пройдут кулинарные поединки, шоу и мастер-классы
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