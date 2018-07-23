Премьера фильма «Шеф Флинн»

Молодой вундеркинд Флинн, сэкономив на школьных завтраках, строит у себя в спальне кухню и начинает готовить обеды. Ему помогают все. Школьные друзья добровольно берут на себя роли официантов и посудомоек в импровизированном ресторане. Мама, и, что совсем уж редкость, старшая сестра в переходном возрасте — всячески поддерживают главного героя. Собственно, мама, всегда мечтавшая о кинематографической карьере, и снимает значительную часть этого кино.

Флинна приглашают на стажировку в Eleven Madisson Park, лучший ресторан Америки, зовут в телешоу, печатают о нем в газетах, и, наконец, дают открыть свой собственный ресторан в центре Нью-Йорка.

А вместе с сыном растет и мама — то, что начинается как простая любительская съемка: «посмотрите, какой у меня милый сынуля», превращается в серьезное кино с постановочными кадрами и космической музыкой.

Премьера фильма состоится на закрытии фестиваля Eat Film Festival. Киноленту покажут один раз, поэтому всем, кому интересна настоящая и невыдуманная история успеха самого молодого шеф-повара в мире, следует поторопиться и купить билеты в Кинотеатр «Октябрь» на 8 вечера 27 июля.