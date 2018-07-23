«Теремок» запустил ресторан нового формата

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» запускает новую стратегию развития, в рамках которой будет развивать рестораны «у дома» в стрит-ритейле

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» запускает новую стратегию развития, в рамках которой будет развивать рестораны «у дома» в стрит-ритейле.

Первое заведение нового формата открылось в Москве на ул. Менжинского, 38. Площадь составляет 170 квадратных метров, количество посадочных мест — 70. В отличие от традиционных точек сети эта представляет из себя ресторан в традиционном понимании, где гости могут отведать блюда из фарфоровой посуды с помощью металлических столовых приборов, разместиться в креслах, на диванах или за стульями барной стойки.

находится более 120 ресторанов на фуд-кортах и 31 — с собственным залом, поэтому основной акцент в дальнейшем развитии будет сделан на рестораны с посадочным залом, пишет New Retail. Основатель сети Михаил Гончаров называет ресторана «у дома» популярной концепцией. Сегодня под управлением компании в Москве и Подмосковьенаходится более 120 ресторанов на фуд-кортах и 31 — с собственным залом, поэтому основной акцент в дальнейшем развитии будет сделан на рестораны с посадочным залом, пишет New Retail.

Планируется, что в ресторанах нового формата увеличение выручки составит около 20-30% при росте оборота в точках на фуд-кортах в размере 5-10%.

В планах компании запуск 15 новых ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре с инвестициями от 8 млн до 20 млн руб. в каждый. Все новые кафе будут иметь свой уникальный дизайн. Более того, «Теремок» начнет развивать свои точки общепита на рынках. Для этого сеть запустит отдельный бренд, у которого в меню будут блюда «с более сложными гурманскими начинками», отмечает Гончаров.