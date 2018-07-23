«Теремок» запустил ресторан нового формата 

Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» запускает новую стратегию развития, в рамках которой будет развивать рестораны «у дома» в стрит-ритейле
Сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» запускает новую стратегию развития, в рамках которой будет развивать рестораны «у дома» в стрит-ритейле.
Первое заведение нового формата открылось в Москве на ул. Менжинского, 38. Площадь составляет 170 квадратных метров, количество посадочных мест — 70. В отличие от традиционных точек сети эта представляет из себя ресторан в традиционном понимании, где гости могут отведать блюда из фарфоровой посуды с помощью металлических столовых приборов, разместиться в креслах, на диванах или за стульями барной стойки.
Основатель сети Михаил Гончаров называет ресторана «у дома» популярной концепцией. Сегодня под управлением компании в Москве и Подмосковье находится более 120 ресторанов на фуд-кортах и 31 — с собственным залом, поэтому основной акцент в дальнейшем развитии будет сделан на рестораны с посадочным залом, пишет New Retail.
Планируется, что в ресторанах нового формата увеличение выручки составит около 20-30% при росте оборота в точках на фуд-кортах в размере 5-10%.
В планах компании запуск 15 новых ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре с инвестициями от 8 млн до 20 млн руб. в каждый. Все новые кафе будут иметь свой уникальный дизайн. Более того, «Теремок» начнет развивать свои точки общепита на рынках. Для этого сеть запустит отдельный бренд, у которого в меню будут блюда «с более сложными гурманскими начинками», отмечает Гончаров.
Сеть «Теремок» была основана Михаилом Гончаровым в 1998 году. В 1999 году в Москве появился первый «Теремок», который расположился в маленьком киоске на станции метро «Аэропорт». Однако спустя 20 лет сеть открыла более 300 ресторанов. Сегодня она ежегодно обслуживает около 30 млн посетителей. А в 2011 году компания вошла даже в Топ-8 лучших сетей фастфуда по версии CNN. С момента открытия вплоть до настоящего момента разработкой рецептов и контролем качества за продукцией занимается мама Михаила Гончарова — Татьяна.