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Скоропортящиеся продукты начнут хранить в электронных хабах
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Скоропортящиеся продукты начнут хранить в электронных хабах 

Парламентская газета 23 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В России появится сеть цифровых хранилищ для мяса, овощей и фруктов — региональные центры будут связаны общей электронной платформой, сообщает «Русская планета».
Всего эксперты намерены открыть около 40 пунктов по заморозке и упаковке продуктов — большую часть из них составят оптово-распределительные пункты в регионах. Инновационные хабы будут хранить быстропортящуюся продукцию — в том числе мясную, молочную, фруктовую и плодоовощную.
Предполагается, что закупать товары из таких инновационных центров будут местные предприятия малого бизнеса, а также кафе и рестораны. Удобна такая схема будет и для аграриев: планируется, что сельхозпроизводители будут сразу получать сертификат о сдаче продукции в цифровое хранилище.
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