Скоропортящиеся продукты начнут хранить в электронных хабах

В России появится сеть цифровых хранилищ для мяса, овощей и фруктов — региональные центры будут связаны общей электронной платформой, сообщает «Русская планета».

Всего эксперты намерены открыть около 40 пунктов по заморозке и упаковке продуктов — большую часть из них составят оптово-распределительные пункты в регионах. Инновационные хабы будут хранить быстропортящуюся продукцию — в том числе мясную, молочную, фруктовую и плодоовощную.

Предполагается, что закупать товары из таких инновационных центров будут местные предприятия малого бизнеса, а также кафе и рестораны. Удобна такая схема будет и для аграриев: планируется, что сельхозпроизводители будут сразу получать сертификат о сдаче продукции в цифровое хранилище.