Из дома целительницы Джуны сделают ресторан

Знаменитая целительница и астролог Джуна Давиташвили в 90-е годы практику вела в Доме на Арбате. Она арендовала в здании три этажа.

Там же Джуна основала и Международную академию альтернативных наук, для чего затем пристроила четвертый этаж.

По информации издания СтарХит, после смерти Давиташвили дом передали новым владельцам. В нем планируют сделать гостиницу и ресторан. Старые вещи Джуны выкинули за ненадобностью. Знакомым целительницы удалось забрать лишь часть того, что там находилось.

Джуна Давиташвили скончалась в июне 2015 года.