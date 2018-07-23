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Из дома целительницы Джуны сделают ресторан
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Из дома целительницы Джуны сделают ресторан 

Рамблер 23 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Знаменитая целительница и астролог Джуна Давиташвили в 90-е годы практику вела в Доме на Арбате. Она арендовала в здании три этажа.
Там же Джуна основала и Международную академию альтернативных наук, для чего затем пристроила четвертый этаж.
По информации издания СтарХит, после смерти Давиташвили дом передали новым владельцам. В нем планируют сделать гостиницу и ресторан. Старые вещи Джуны выкинули за ненадобностью. Знакомым целительницы удалось забрать лишь часть того, что там находилось.
Согласно неофициальной информации, в разное время пациентами Джуны были Леонид Брежнев, Роберт де Ниро, Андрей Тарковский, Федерико Феллини и другие знаменитые люди. Однако сами они никогда не подтверждали эту информацию.
Джуна Давиташвили скончалась в июне 2015 года.
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