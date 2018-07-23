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Число отравившихся в таллинском ресторане возросло до 33 человек
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Число отравившихся в таллинском ресторане возросло до 33 человек 

РИА Новости 23 июля 2018
ТАЛЛИН, 23 июл — РИА Новости. Число отравившихся посетителей и работников популярного таллинского ресторана NOA увеличилось до 33, из них 16 потребовалась госпитализация, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здоровья Эстонии.
Ранее в ведомстве сообщали о 24 пострадавших.
"По состоянию на 23 июля к врачу обратились 33 человека, из них 16 госпитализированы. Пятеро заболевших — сотрудники ресторана, остальные были посетителями заведения общепита. У всех диагностировали заражение сальмонеллезом", — говорится в сообщении.
Департамент здоровья узнал о вспышке этого заболевания 18 июля. Сотрудники ведомства вместе с коллегами из ветеринарно-пищевого департамента отправились в ресторан NOA, чтобы оценить ситуацию. Ветеринарно-пищевой департамент взял необходимые пробы, чтобы установить возможный источник инфекции и путь распространения его возбудителя.
В случае сальмонеллеза речь идет о кишечной инфекции, вызванной бактериями, которые относятся к семейству сальмонелл. Симптомы заболевания наблюдаются от четырех до семи дней. При тяжелых случаях больному требуется госпитализация.
Источником заражения может быть инфицированный человек или животное. Заболевание провоцируют зараженные возбудителем продукты питания, такие как мясо, в том числе птичье, куриные яйца и продукция из них.
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