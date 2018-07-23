Пятница начитается в понедельник! Мы знаем, где отметить начало недели

Понедельник — день тяжелый. Именно поэтому вечером можно немного расслабиться, а мы расскажем, где!

Сегодня и завтра вечером в панорамном баре City Space, который расположен на 34 этаже отеля Swissotel Красные холмы, знаменитый лондонский бармен Крис Мур (владелец бара Coupette) будет создавать авторские коктейли для всех желающих. Хочешь узнать, что такое напитки, основанные на французских традициях, но с английским духом? Значит, тебе сюда!

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Адрес: Космодамианская наб., 52, стр. 6, «Swissotel Красные Холмы Москва»

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pyatnitsa-nachitaetsya-v-ponedelnik-my-znaem-gde-otmetit-nachalo-nedeli/